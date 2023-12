Jadon Sancho: Rückkehr-Gerüchte reißen nicht ab – DAS könnte alles verändern

Um Jadon Sancho wird es einfach nicht ruhig. Der Grund dafür ist seine verstrickte Situation. Bei Manchester United ist der Ex-BVB-Star immer noch suspendiert, darf weder spielen noch mit der Mannschaft trainieren. Ein Abgang im Winter soll nun die Lösung sein.

Allerdings gibt es immer noch keine konkreten Anzeichen, welcher Klub Jadon Sancho in diesem Winter verpflichten könnte. Genannt werden zahlreiche Top-Klubs, darunter auch Borussia Dortmund. Eine Rückkehr könnte jetzt sogar realistisch werden: Sancho will wohl zurück und die Forderung von United soll auch gesunken sein.

Jadon Sancho: Wechsel ist der einzige Ausweg

Nach seinem Zoff mit United-Trainer Erik ten Hag steckt Jadon Sancho in einer Sackgasse fest. Bei den „Red Devils“ geht es für den 23-Jährigen nicht mehr weiter. Schon seit längerem wird Sancho mit einem Wechsel im Winter in Verbindung gebracht.

Mögliche Ziele werden dabei zahlreiche genannt: Der spanische Spitzenklub FC Barcelona oder der italienische Traditionsverein Juventus Turin werden dabei beispielsweise immer wieder erwähnt. Aber auch der Name Borussia Dortmund fällt im Zuge der Spekulationen um Sancho.

Rückkehr zu Borussia Dortmund?

Jetzt hat das spanische Portal „El Nacional“ die Gerüchteküche nochmal ordentlich angeheizt. Dem neusten Bericht zufolge ist Borussia Dortmund das absolute Lieblingsziel des Stürmers. Sancho würde wohl nur zu gerne wieder das BVB-Trikot tragen.

Verwundern tut das nicht, schließlich erlebte er dort die beste Zeit seiner Karriere. Er wurde zu einem der begehrtesten Stars. Manchester United ließ sich den 23-Jährigen im Sommer 2021 dann sogar stolze 85 Millionen Euro Ablöse kosten.

Bei Borussia Dortmund dementierte man zuletzt aber immer wieder, dass eine Sancho-Rückkehr ein Thema sei. Was nun allerdings Schwung in die Sache bringen könnte, ist, dass United laut dem Bericht von „El Nacional“ seine Ablöseforderungen gesenkt hat und sogar ein Leihgeschäft in Betracht zieht. Da könnte der BVB nochmal ins Grübeln kommen…