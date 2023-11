Jadon Sancho: Paukenschlag steht bevor! Es wird ernst um den Ex-BVB-Star

Er ist die aktuell wohl heißeste Personalie im europäischen Fußball. Fast wöchentlich gibt es neue Transfer-News um ihn und vor allem bei Borussia Dortmund hofft man auf eine Rückkehr. Wo es Jadon Sancho aber hinzieht, ist derzeit noch unklar.

Die Top-Teams jedenfalls stehen schon Schlange, um Jadon Sancho unter Vertrag zu nehmen. Berichten aus England zufolge steht nun schon bald ein Paukenschlag bevor. Die Entscheidung um seine Zukunft könnte demnach fallen.

Jadon Sancho: Paukenschlag steht bevor!

Nach seinem Abgang aus Dortmund hat sich Jadon Sancho seine Karriere bei Manchester United sicherlich ganz anders vorgestellt. Statt der große Star beim Traditionsverein zu werden, steht er nun am Scheideweg. Mit Trainer Erik Ten Hag hat er sich öffentlich gestritten, wurde aus dem Kader geschmissen und wird wohl nie wieder im Old Trafford spielen – es sei denn, der Niederländer wird rausgeschmissen.

Beide Seiten möchten, dass der andere so schnell wie möglich den Verein verlässt. Während Sancho in den Planungen von Ten Hag keine Rolle mehr spielt, steht der Trainer gewaltig unter Druck. In der Champions League gab es am 4. Spieltag eine peinliche 3:4-Niederlage gegen den FC Kopenhagen. ManUnited spielte dabei eine ganze Halbzeit in Unterzahl.

Dennoch wird bei Manchester die Kritik laut. In der laufenden Saison haben die „Red Devills“ wettbewerbsübergreifend neun der 17 Spiele verloren. Das gab es zuletzt in der Spielzeit 1973/74 beim Traditionsklub. Ten Hag muss um seinen Job zittern.

Es wird ernst um Ex-BVB-Star

Jadon Sancho schaut dabei ganz genau hin. Sollte der Cheftrainer entlassen werden, könnte sich bei Manchester United eine irre Wende anbahnen. Mit einem neuen Coach könnte der Flügelflitzer eine neue Chance bekommen. Darauf wird der Ex-BVB-Star sicherlich hoffen.

Falls das nicht der Fall sein sollte, gibt es aber auch noch Interessenten, die ihn unbedingt haben wollen. Berichten zufolge gibt es schon erste Top-Klubs, die an ihm und an Manchester United herangetreten sind. Einer davon macht ernst: Juventus Turin. Der italienische Spitzenverein will Sancho unbedingt haben – am besten schon im Winter.

85 Millionen Euro hat Manchester United im Sommer 2021 für Sancho ausgegeben. Auf eine ähnliche Summe werden die Verantwortlichen sicherlich auch hoffen. Doch bis es zu einer Entscheidung kommt, muss sich erstmal zeigen, ob Ten Hag bleibt oder nicht.