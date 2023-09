Jadon Sancho: Hammer bahnt sich an – beim BVB schrillen die Alarmglocken

Es war eine bittere Nachricht für Jadon Sancho: Plötzlich darf der Ex-BVB-Star nicht mehr bei Manchester United trainieren. Noch schlimmer. Er gehört nach dem Zerwürfnis mit Trainer Erik ten Hag nicht mal mehr zum Profikader.

Dass Jadon Sancho in Manchester womöglich keine Zukunft mehr hat, zeigen auch schon erste Gerüchte über einen Wechsel. Zu den Interessenten soll auch Borussia Dortmund gehören. Doch es könnte bald zu einem Hammer kommen.

Jadon Sancho: Hammer bahnt sich an

Beim BVB war er ein Fanliebling, gehörte zu den absoluten Top-Stars und entwickelte sich zu einem der besten Spieler in Deutschland. Dann folgte der Wechsel zu Manchester United und es ging bergab. Zwei Jahre sind seitdem vergangen und Jadon Sancho ist überhaupt nicht glücklich beim britischen Traditionsverein.

Im Gegenteil: Der Ex-BVB-Star hat sich mit Trainer Erik ten Hag öffentlich gezofft. Sein Aus bei den „Red Devils“ soll schon besiegelt sein. Im Winter könnte der Abgang des Flügelstars folgen.

Schnell gab es erste Gerüchte über eine Rückholaktion von Borussia Dortmund. Die Fans sind schon in Jubel ausgebrochen und träumen von einer Rückkehr des einstigen Lieblings, den sie noch heute verfolgen. Allerdings könnte dieser Traum platzen.

Wechsel zu Barca?

Nachdem Jadon Sancho wohl einen Wechsel nach Saudi-Arabien abgelehnt haben soll (hier mehr dazu), soll der FC Barcelona nun großes Interesse am 23-Jährigen haben. Die Katalanen sollen über eine Verpflichtung nachdenken, berichtet die Zeitung „Sport“. Demnach soll der spanische Top-Klub die Situation des bei United in Ungnade gefallenen Profis ganz genau beobachten.

Sancho hat in Manchester noch einen Vertrag bis 2026. Bei einem passenden Angebot darf er den Klub aber im Winter dann schon wieder verlassen. Eine Leihe inklusive Kaufoption plant der FC Barcelona zunächst. Noch ist es unklar, ob United sich auf solch ein Deal einlassen wird.

85 Millionen Euro hat Manchester United 2021 an Borussia Dortmund für Sancho überwiesen und wird sicherlich auch eine ordentliche Summe für ihn verlangen. Natürlich nicht so viel, wie sie selbst eins gezahlt haben. Mittlerweile beträgt sein Marktwert laut „Transfermarkt“ 45 Millionen Euro. Die Frage ist: Ob der BVB so viel Geld für den einstigen Publikumsliebling ausgeben wird? Für Barca wird es wohl kein Problem sein.