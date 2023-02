Hoffenheim – Dortmund: Bitterer Rückschlag vor Anpfiff – BVB muss Dämpfer hinnehmen

Die Serie muss halten. Das ist das schwarz-gelbe Motto, wenn es am Samstag (25. Februar) zur Partie Hoffenheim – Dortmund kommt. Nach acht Siegen im neuen Jahr soll der nächste Streich folgen. Mit drei Punkten stünde der BVB vorübergehend an der Tabellenspitze.

Jedoch gibt es bereits vor Anpfiff der Begegnung Hoffenheim – Dortmund schlechte Nachrichten für die Gastmannschaft. Ein Name fehlt in der Aufstellung und auf dem Spielberichtsbogen.

Hoffenheim – Dortmund: Zugang fällt aus

Sporadisch hatte sich Borussia Dortmund in den Wintermonaten verstärkt. Nach der Verletzung von Thomas Meunier, reagierten die Verantwortlichen um Sebastian Kehl und lotsten Julian Ryerson von Union Berlin ins Ruhrgebiet.

Ein Glücksgriff, denn Ryerson spielte sich mit seiner Laufbereitschaft und seinem kompromisslosen Auftreten gleich in die Fan-Herzen. Er verkörpert die neue Mentalität, die sich der BVB vor Hoffenheim – Dortmund draufgeschafft hat. Durch die Bissigkeit gewann man im neuen Jahr eben auch die engen Spiele. In Sinsheim fällt der Norweger allerdings aus.

Verletzung bekannt

Entsprechende Meldungen machten bereits am Freitagabend die Runde. Demnach war Ryerson gar nicht erst in den Mannschaftsbus gestiegen. Sein Ausfall konkretisierte sich in den Stunden vor Anpfiff zwischen Hoffenheim und Dortmund immer mehr. Nun kommt auch heraus, was der Spieler hat.

Wie „Sport 1“ berichtet, hat sich Ryerson im Training eine Augenverletzung zugezogen. Ein Einsatz gegen die TSG ist somit unmöglich. Allerdings droht wohl kein längerer Ausfall. Schon zu Beginn der kommenden Woche soll der BVB-Profi wieder ins Training einsteigen.

Hoffenheim – Dortmund: Krise gegen Überflieger

Fakt ist: Auch ohne den Linksverteidiger geht die Mannschaft von Trainer Edin Terzic als glasklarer Favorit in die Begegnung. Der Dortmunder Erfolgswelle steht eine Hoffenheimer Krise gegenüber.

Die TSG wartet seit Oktober auf einen Sieg. Letztmals gewann man im Oktober im DFB-Pokal gegen Schalke 04. Seitdem ging es auch in der Liga nach unten. Der Negativlauf kostete zuletzt Andre Breitenreiter sogar den Job.