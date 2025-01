FC Bologna – Borussia Dortmund: BVB in Schockstarre! War’s das endgültig für Sahin?

Es hat einfach nicht sein sollen! Nach drei Bundesliga-Pleiten in Folge gibt es für Borussia Dortmund auch in der Champions League eine Niederlage. Gegen den FC Bologna sah es lange danach aus, als würde man mit drei Punkten zurück nach Deutschland fliegen.

Doch in der Schlussphase wurde Borussia Dortmund vom FC Bologna mit einem Doppelschlag geschockt. Ein harmloser BVB schaffte es dann nicht, wenigstens einen Punkt aus Italien mitzunehmen. So wird der Druck auf Nuri Sahin immer größer. War es das für ihn nun endgültig?

FC Bologna – Borussia Dortmund: Nächste Pleite!

Die Talfahrt des BVB geht weiter! Nach Leverkusen (2:3), Kiel (2:4) und Frankfurt (0:2) geht Borussia Dortmund auch beim FC Bologna als Verlierer vom Platz. Dabei sah es zu Beginn noch gut aus, als Serhou Guirassy per Elfmeter die 1:0-Führung besorgte. Der Stürmer und seine Teamkollegen rannten geschlossen zu Nuri Sahin, der enorm unter Druck steht.

Doch spielerisch war das vom BVB ein weiteres Armutszeugnis. Bologna hingegen wurde immer stärker und stärker, belohnte sich dann in der Schlussphase mit einem Doppelschlag. Der italienische Klub drehte die Partie und schockte die Dortmunder.

Zwar versuchten die Schwarzgelben noch, den Ausgleich zu erzielen, um wenigstens nicht mit leeren Händen zurückzufliegen. Doch daraus wurde nichts. Es war die vierte Niederlage in Serie.

Sahin-Aus besiegelt?

Die Frage, die sich viele Fans nun stellen: War die Pleite gegen den FC Bologna nun das endgültige Aus für Nuri Sahin? Der Cheftrainer von Borussia Dortmund steht Wochen mächtig in der Kritik, konnte keine Argumente liefern, dass der Revierklub weiter an ihm festhält.

So liegt es nun an den Verantwortlichen, eine Entscheidung zu fällen. Schließlich könnte der Absturz noch mehr Folgen haben. In der Bundesliga ist der BVB von den internationalen Plätzen mittlerweile abgerutscht und befindet sich im Tabellen-Mittelfeld. Auch das direkte Weiterkommen ins Champions-League-Achtelfinale ist gefährdet. Bei einer weiteren Niederlage gegen Donezk muss Dortmund in die Playoffs.

Ob dann Sahin weiter auf der Trainerbank sitzen wird? Schon am Samstag (25. Januar, 15.30 Uhr) geht es für den BVB in der Liga gegen Werder Bremen weiter.