FC Barcelona – Borussia Dortmund: Irre Wende um BVB-Star – damit hat kaum einer gerechnet

Die elf Besten müssen her, um gegen Barca zu bestehen. Und so hat sich Niko Kovac für das Hinspiel FC Barcelona – Borussia Dortmund eine besondere Aufstellung überlegt.

Mittendrin: Carney Chukwuemeka. Nach einem sehr rumpeligen Start schon als Flop verschrien, ist der Brite jetzt endlich fit genug, um jedes Spiel zu spielen. Und er liefert ab. Auch bei FC Barcelona – Borussia Dortmund?

FC Barcelona – Borussia Dortmund: Chukwuemeka-Wende

Er sollte der Königstransfer des Winters werden – doch Carney Chukwuemeka brachte einige Probleme mit nach Dortmund. Monatelang hatte er beim FC Chelsea nur auf der Tribüne gesessen, verfügte bei seiner Ankunft beim BVB weder über Spielpraxis noch Wettkampf-Rhythmus. Doch das größte Problem sollte noch folgen.

Schon in England hatte er regelmäßig Verletzungsprobleme, fiel oft und teils lange aus. Den Sprung ins kalte Wasser nahm ihm sein Körper auch beim BVB übel. Nach praktisch jedem Spiel, in dem er kurz zum Einsatz kam, fiel er für die folgenden Partien erstmal aus. Muskelprobleme, Knieprobleme… Chukwuemeka verbrachte die meiste Zeit auf der Bank oder in der Reha.

Cukwuemeka endlich topfit

Die mit vier Monaten sowieso schon kurze Leihe drohte komplett zu floppen. Seine Auftritte waren zwar verheißungsvoll, aber eben viel zu selten. Doch nun wendet sich das Blatt. Carney ist fit – und hat noch einige Wochen, um sich für eine feste Verpflichtung zu empfehlen.

Nach zwei Kurzeinsätzen gegen Leipzig und Mainz stand er in Freiburg erstmals in seiner BVB-Zeit in der Startelf. Überraschend. Und er lieferte sofort, machte das wichtige 2:0 und war der Dreh- und Angelpunkt, den man sich mit seiner Ausleihe so erhofft hatte.

Nun scheint der Bock endgültig umgestoßen. Trotz 70 Freiburg-Minuten in den Knochen ist Carney Chukwuemeka vier Tage später schon wieder bereit für den Champions-League-Kracher FC Barcelona – Borussia Dortmund. Die lange Zeit der Eingewöhnung, Rhythmus-Findung und Bewältigung körperlicher Probleme scheint endgültig überwunden. Reichlich spät, aber vielleicht nicht zu spät. Greift der BVB am Ende doch für festgeschriebene 35 Millionen Euro zu?