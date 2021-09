Ex-BVB-Star spricht über Abschied: „Hat mir wehgetan“

Borussia Dortmund ist einer der erfolgreichsten Fußball-Vereine Deutschlands. In der ewigen Tabelle der Bundesliga belegt der BVB Platz zwei. Wir zeigen euch in diesem Video die größten Erfolge der Dortmunder Vereins-Geschichte.

Es war ein Abschied, den die BVB-Fans einfach nicht wahrhaben wollten.

Im Sommer verließ ein erfahrener BVB-Profi nach drei Jahren den Verein und zeigt sich jetzt sichtlich enttäuscht.

Ex-BVB-Star spricht über Abschied

Für Thomas Delaney, der 2018 aus Bremen zum BVB wechselte, war es ein emotionaler Transfer. Der dänische Nationalspieler stand in seiner Zeit beim BVB 88 Mal auf dem Platz – vier Tore und elf Vorlagen konnte er dabei verbuchen.

Wesentlich wichtiger als seine Torbeteiligungen war jedoch sein unermüdlicher Einsatz auf der Sechser-Position. Künftig wird der Däne für den FC Sevilla auflaufen. Der Abschied aus Dortmund „hat mir in gewisser Weise wehgetan, denn ich war ja nicht unzufrieden in Dortmund“, erklärte Delaney im „Kicker-Interview“.

Ex-BVB-Star Thomas Delaney(l.) spricht über sein Abschied. Foto: IMAGO / Sven Simon

„Im Gegenteil. Weder persönlich in der Stadt noch innerhalb des Teams. Der BVB ist ein geiler Klub und es macht mich stolz, dass ich drei Jahre lang für ihn spielen durfte.“

BVB: Ex-Profi Delaney jetzt beim FC Sevilla unter Vertrag

Am Ende haben Kleinigkeiten den Ausschlag gegeben. „Ich konnte absehen, dass ich sportlich nicht die größte Rolle spielen würde. Aber ich bin 30 Jahre alt, ich wollte mehr spielen, als es die Planungen des Klubs für mich vorsahen. Deshalb wollte ich wechseln“, sagte Delaney.

+++ Borussia Dortmund: Aufatmen! Diese Nachricht kommt genau zur richtigen Zeit +++

Dass er gehen wollte, fand der BVB „nicht so gut, glaube ich. Aber sie haben mir dennoch die Möglichkeit dazu gegeben.“ In Spanien unterschrieb der Routinier einen Vertrag bis Juni 2025.

„Ich hoffe, dass ich viele gute Jahre hier haben werde. Die Ansprüche, die der Klub hat, passen zu meinen Ambitionen. Ich will um Titel mitspielen und in der Champions League dabei sein. Dafür sind die Bedingungen hier sehr gut. Und ich spüre auch, dass ich mich hier trotz meiner 30 Jahre noch entwickeln kann in meinem Spiel“, so der Ex-BVB-Star. (oa)