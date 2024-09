Ex-BVB-Juwel: Besuch in Berliner Comedy-Club eskaliert – „Ach du Scheiße“

Union Berlin hat in dieser Spielzeit einiges wiedergutzumachen. Am Ende stieg das Team aus Berlin nämlich fast ab – erst am letzten Spieltag sicherte man sich den Klassenerhalt. Das soll in der aktuellen Spielzeit ganz anders werden – auch mithilfe eines einstigen BVB-Juwels.

Der ehemalige Youngster von Borussia Dortmund steht nach dem Gosens-Abgang besonders unter Beobachtung. Am Wochenende netzte der Flügelflitzer gegen Hoffenheim – den Abend danach hatte er sich sicherlich anders vorgestellt.

BVB: Ex-Talent mit Top-Start bei neuem Klub

Tom Rothe wechselte im Sommer vom BVB zu Union Berlin. Seit Robin Gosens nach Italien gewechselt ist, ist dort richtig Platz auf der linken Seite. Rothe schlug gleich Kapital daraus: Nach einer Ecke stocherte er den Ball gegen Hoffenheim zum zwischenzeitlichen 1:0 über die Linie. Das wollte er mit seinem Kumpel Michel Ludwig (spielt bei Helmond Sport in der zweiten niederländischen Liga) in einem Berliner Comedy-Club feiern.

Im Downstairs Comedy-Club von Felix Lobrecht in Berlin-Mitte gerieten die beiden Fußballer in die Aufmerksamkeit des Komikers Hendrik Brehmer. Nur erkannte der Witzemacher gar nicht, wen er da vor sich hatte. Zuerst entlockte er Ludwig, dass dieser Fußball spiele. Dann fragte er Ex-BVB-Kicker Rothe, der seinen Beruf ebenfalls preisgab. „Ach, tatsächlich. Aber nicht erfolgreich? Welcher Verein?“, erkundigte sich Brehmer spitzzüngig.

Dann eskaliert die Stimmung

„Du spielst bei Union, Alter? In der A-Mannschaft. Ach du Scheiße. Promis hier, ist ja abgefahren! Ich lasse mich grad von einem 19-Jährigen einschüchtern“, entfuhr es dem Comedian. Doch noch immer schwante ihm offenbar nicht, was für ein erfolgreiches Wochenende das einstige BVB-Talent erlebte. Dem Publikum hingegen schon. „Hast du in dieser Saison schon gespielt?“ – eine Frage, die ihm das Publikum dann um die Ohren haute: „Heute“, grölten die Fans.

Als Brehmer erfuhr, dass Rothe sogar genetzt hatte, gab er die Crowdwork mit den beiden Kickern auf: „Ich fühle mich, als wäre ich auf so einer komischen Party eingeladen – zwischen so ein paar Fußball-Asis! Und hab keine Ahnung, was hier abgeht."