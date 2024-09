Erling Haaland kriegt die Krise – dieser Albtraum will einfach nicht enden

Erling Haaland ist einer der größten und besten Stürmer aktuell. Der Ex-Dortmunder knackt einen Rekord nach dem anderen und setzt regelmäßig neue Maßstäbe. Nur mit seiner Nationalelf läuft es einfach nicht rund.

Die aktuelle Elf der Nationalmannschaft Norwegens wird immer wieder als „Goldene Generation“ betitelt. Gemeinsam mit Spielern wie Arsenal-Superstar Martin Ödegaard, Alexander Sörloth oder Sander Berge sollte Erling Haaland seinem Land eigentlich große Erfolge bringen – doch das klappt schon seit Jahren nicht.

Erling Haaland: Nächster Dämpfer mit Norwegen

Satte 460 Millionen Euro ist der norwegische Kader laut „Transfermarkt.de“ insgesamt wert – knapp 300 Millionen davon kommen alleine von den Marktwerten von Ödegaard und Haaland. Die beiden sind die absoluten Superstars und Hoffnungsträger ihres Landes – der Erfolg bleibt jedoch trotzdem aus.

Die letzten drei großen Turniere hat Norwegen allesamt – teilweise kläglich – verpasst. Sowohl bei der EM 2021 in Europa als auch bei der WM 2022 in Katar und der EM 2024 waren Haaland und Co. allesamt nicht mit von der Partie. Für die „Goldene Generation“ war das ein harter Schlag.

Mit der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada soll es nun unbedingt klappen. Zunächst steht jedoch die Nations League für Haaland und Co. bevor – die Ergebnisse daraus spielen auch eine Rolle für die WM-Qualifikation. Die Gruppen für die Quali werden im Dezember 2024 ausgelost.

Auftakt-Enttäuschung gegen Kasachstan

Für Haaland und Co. gilt es nun also, sowohl in der Nations League als auch in der WM-Quali im kommenden Jahr das Ticket für die WM 2026 zu lösen und diesen bitteren Fluch endlich zu durchbrechen. Der Auftakt ging jedoch in die Hose. Haaland und Co. kamen gegen Kasachstan nicht über ein 0:0 hinaus – viel zu wenig für die Klasse der norwegischen Nationalmannschaft.

Neben Kasachstan muss Norwegen in der Gruppe 3 der B-Liga in der Nations League auch noch gegen Slowenien und Österreich ran – keine leichten Aufgaben für die Skandinavier. Stand jetzt bleibt die Nationalmannschaftskarriere des Ex-Dortmunder eine bittere Angelegenheit.