Erling Haaland steht endlich wieder in der Startelf – dann wird es völlig verrückt

So hatte er sich sein Startelf-Comeback sicherlich nicht gewünscht! Nach fast dreieinhalb Wochen stand Erling Haaland am Samstag (12. November) endlich wieder von Beginn an auf dem Feld. Der Norweger hat seine Fußverletzung hinter sich gelassen.

Gegen den FC Brentford sollte Manchester City eigentlich leichtes Spiel haben, dachte man. Doch die Startelf-Rückkehr verwandelte sich für Erling Haaland in einen Alptraum. Im heimischen Etihad-Stadion wurde es völlig verrückt.

Erling Haaland hat BVB-Verletzung überstanden

Haaland hatte sich Mitte Oktober beim Champions-League-Gastspiel gegen Borussia Dortmund verletzt. Pep Guardiola hatte ihn zur Halbzeit runtergenommen. Die anschließenden Spiele gegen Leicester City und Sevilla verpasste er. Gegen Chelsea im Liga-Pokal kam er ebenfalls nicht zum Einsatz.

Zurück auf dem Platz meldete er sich vergangenes Wochenende. Gegen Fulham wurde er eingewechselt und erzielte in der siebten Minute der Nachspielzeit den umjubelten Siegtreffer. Nun war er gegen Brentford erstmals wieder von Beginn dabei.

Kurioses Finish in Manchester

Und es wurde ähnlich kurios wie gegen Fulham – dieses Mal aber mit dem schlechteren Ende für die Citizens. Haaland konnte der Begegnung seinen Stempel nicht aufdrücken. Außer einer gelben Karte in der ersten Halbzeit gab es nichts Zählbares.

Lies hier mehr:

Stattdessen legten die Gäste los. Ivan Toney brachte Brentford mit seinem neunten Saisontor in Führung. Phil Foden glich vor dem Seitenwechsel aus. Im zweiten Durchgang passierte dann sehr lange nichts, ehe die achte Minute der Nachspielzeit anbrach.

Erling Haaland und Manchester hinter Arsenal

Brentford probierte es noch einmal mit einem Konter. Auf der rechten Seite wurde Josh Dasilva in Szene gesetzt. Dieser wartet auf den einlaufenden Toney, der die scharfe Hereingabe über die Linie drückte. Schockierte Gesichter auf den Tribünen, ungläubige Spieler auf dem Feld. Der Underdog hatte die Sensation geschafft.

Ivan Toney lässt Manchester verstummen. Foto: IMAGO / Shutterstock

Im letzten Spiel vor der WM 2022 ein herber Rückschlag für Erling Haaland und Co.! Damit bleibt man definitiv hinter Spitzenreiter Arsenal London. Die Gunners haben allerdings noch die Möglichkeit, mit einem Sieg auf fünf Punkte davon zu ziehen.