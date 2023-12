Erling Haaland flippt komplett aus – „Was zur Hölle“

Schiedsrichter-Frust bei Erling Haaland! Beim Tor-Spektakel gegen Tottenham (3:3) flippte der Angreifer von Manchester City so richtig aus. Seinem Ärger machte er später auch auf der Online-Plattform „X“ Luft. Was hat den Ex-BVB-Spieler hier so auf die Palme gebracht?

Erling Haaland (23) steckt mit seinem Club mitten im Meisterschaftskampf in der Premier League. Aktuell hat City drei Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Arsenal London, jeder Zähler kann hier entscheidend sein. Im Spiel gegen Tottenham spielte sich jetzt ein Drama in der Nachspielzeit ab, welches Manchester wohlmöglich zwei wertvolle Punkte gekostet haben könnte…

Schiedsrichter pfeift Vorteil plötzlich ab

Es ist die fünfte Minute der Nachspielzeit: Beim Stand von 3:3 lässt City nichts unversucht, greift nochmal an. Dann passiert es: Haaland wird übel von Emerson Royal umgegrätscht! Der Rekord-Torjäger kommt kurz ins Straucheln, kann sich aber auf den Beinen halten.

Zunächst lässt der Schiedsrichter den Vorteil laufen – und Haaland weiß das zu nutzen: Mit einem Zuckerpass bedient er seinen Teamkollegen Jack Grealish. Der startet komplett frei durch vor das Tor – und dann kommt es zu einer strittigen Entscheidung: Der Schiri pfeift den Vorteil plötzlich ab! Es gibt Freistoß, Emerson sieht die gelbe Karte.

Erling Haaland tobt auch auf Social Media

Für den Norweger und seine Team-Kollegen absolut unverständlich. Sie können es nicht nachvollziehen, wieso der Schiedsrichter die Situation abpfeift. Eine Abseitsstellung ist nicht zu erkennen. Für Haaland einfach unbegreiflich. Er beschwert sich so hartnäckig, dass er ebenfalls Gelb sieht.

Und die Situation beschäftigt Haaland auch noch nach dem Spiel – so sehr, dass er ein Video davon auf seinem „X“-Kanal mit den drei schlichten Buchstaben „wtf“ teilte. „Wtf“ ist Englisch und bedeutet ausgeschrieben „what the f***“, was im Deutschen so viel wie „Was zur Hölle“ bedeutet. Was er sich dabei gedacht hat, weiß wohl nur der Schiedsrichter.