Erling Haaland: Beraterin packt aus – DAS ist das Erfolgsrezept des Ex-BVB-Stars

Im vergangenen Sommer wechselte Erling Haaland von Borussia Dortmund zu Manchester City. Der Transfer zog sich über mehrere Monate und erst kurz vor dem letzten Spieltag der vergangenen Saison wurde bekannt, wohin es den Norweger zieht.

In England legte Erling Haaland einen Monster-Start hin. Nun hat seine Beraterin erklärt, weshalb der 22-Jährige schon so erfolgreich ist.

Erling Haaland: Das macht den Norweger so erfolgreich

Rafaela Pimenta, die Beraterin des Stürmers, hat in einem Interview mit dem „Telegraph“ verraten, weshalb Haalands Start bei Manchester City so erfolgreich war. „Es gibt viele fantastische Dinge, was Erling betrifft, eins davon ist sein Vater. Er ist schon beim ersten Treffen ein Mann mit einem klaren Plan gewesen“, schwärmt die Brasilianerin.

Die Beraterin würde Klienten immer mitgeben, dass sie einen Plan in ihrer Karriere brauchen, denn dieser sei besonders wichtig. „Wenn du nicht weißt, wohin du willst, wirst du nicht dort ankommen. Vielleicht schaffst es ohnehin nicht. Aber ich garantierte dir, du wirst es auf keinen Fall schaffen, wenn du den Weg dorthin nicht kennst“, erklärt Pimenta und ergänzt: „Also ja, wir haben von Beginn an einen Plan gehabt“.

Dieser Plan ist inzwischen hinlänglich bekannt, nach seinem Abschied aus der Heimat ging es über RB Salzburg zum BVB, bevor der Norweger mit Manchester City zu einem absoluten Top-Klub gewechselt ist.

Bei Erling Haaland „geht es nicht ums Geld“

Im Nachgang erläuterte die Brasilianerin den zweiten Teil des Erfolgsrezepts. „Haaland ist der Typ, der immer mehr will, jeden Tag. Es geht ihm nicht ums Geld. Er will viel mehr: auf dem höchsten Level seine Leistung abrufen und jeden Tag besser werden. Und Spaß dabei haben“, so Pimenta.

In den ersten 14 Partien für seinen neuen Klub erzielte Haaland bereits 20 Tore und drei Torvorlagen. Alleine in der Premier League war der Norweger so schon an 55 Prozent der Tore seines Klubs beteiligt. Nun haben die Fans von Manchester City also die Erklärung, weshalb Haaland derzeit so gute Leistungen zeigt.