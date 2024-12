Edin Terzic: Hammer! Ex-BVB-Trainer vor Wechsel zu DIESEM Klub?

AS Rom, West Ham United oder auch Manchester United – bei diesen Klubs war Edin Terzic seit seinem Abgang von Borussia Dortmund im Gespräch. Geklappt hat es für den 42-Jährigen bislang aber noch nicht mit einem neuen Job.

Jetzt ist Edin Terzic erneut im Gespräch. Aber nicht bei einem Top-Klub in Europa, sondern in Asien. Der iranische Spitzenklub Persepolis Teheran soll Interesse an einer Verpflichtung des Ex-BVB-Trainers haben. Das berichten iranische Medien.

Edin Terzic vor Wechsel in den Iran?

Persepolis Teheran wird in Deutschland kaum ein Fußball-Fan kennen. In Asien ist der Klub aber eine große Nummer. Mit 16 Meistertiteln ist Persepolis der Rekordmeister der Persian Gulf Pro League, gilt als populärster Klub des Landes.

Nun steckt Persepolis allerdings in der Krise. Der Rückstand auf die Spitze beträgt schon fünf Punkte. Aufgrund dessen wurde der spanische Trainer Juan Carlos Garrido am 22. Dezember entlassen. Persepolis-Präsident Resa Derwisch sucht nun nach einem prominenten Nachfolger und soll dabei Edin Terzic ins Visier genommen haben.

Folgt Terzic auf Schäfer und Co?

Terzic wäre nicht der erste deutsche Trainer im Iran. Wandervogel Winfried Schäfer war dort bereits 2017 unterwegs. Rainer Zobel trainierte Persepolis 2004 für eine Saison und auch Pierre Littbarski war schon einmal als Trainer im Iran aktiv.

Ob Terzic sich allerdings auf so ein Abenteuer einlässt, ist völlig unklar. Bislang war er nur bei europäischen Top-Klubs im Gespräch. Es hieß immer wieder, dass die Premier League das Wunschziel des 42-Jährigen sein soll. Konkret bahnt sich dort aktuell allerdings nichts an.