Dortmund – Celtic: BVB-Fans frustriert! UEFA macht ihnen einen Strich durch die Rechnung

Dortmund – Celtic: Das ist geballte Tradition auf beiden Seiten. Das ist aber auch eine Fanfreundschaft, die seit fast 40 Jahren besteht und bei vielen in Vergessenheit geraten ist. Nun blüht sie nach einer Ewigkeit erstmals wieder auf.

Seit 1992 hat der Fußballgott dieses Duell bei jeder Auslosung verhindert. Das Dortmund Celtic ausgerechnet in dieser Saison wieder zieht, stürzt viele BVB-Fans in tiefen Frust. Denn es versaut ihnen den Besuch in einem der besten Stadien der Welt.

Dortmund – Celtic: BVB-Fans frustriert

Fragt man Groundhopper, wo auf der Welt die beste Stimmung herrscht, wird man viele verschiedene Antworten bekommen: Boca Juniors, Raja Casablanca, FC Liverpool, Paok Saloniki, Besiktas Istanbul… garantiert wird man aber immer wieder Borussia Dortmund und Celtic Glasgow hören.

Nicht nur in ihren Heimatländern gelten Westfalenstadion und Celtic Park als wahre Tempel mit großartiger Atmosphäre. Und die dort beheimateten Klus können sich gut leiden. Bei nahezu jedem Spiel sieht man grünweiße Farbtupfer in der BVB-Kurve – und umgekehrt. Seit 1987 gibt es eine Fanfreundschaft. Mangels Aufeinandertreffen ist die allerdings etwas in Vergessenheit geraten.

UEFA-Reform verhindert Besuch im Celtic Park

Seit 1992 hat der Fußballgott das Duell zwischen BVB und CFC erfolgreich verhindert. Dabei spielten beide in den meisten Jahren international. Doch immer fielen die Kugeln falsch. Ganz zum Frust tausender Dortmund-Fans, die sich so sehr einen Besuch im legendären Celtic Park wünschen.

Entsprechend groß war der Jubel, als es nun endlich so weit war. Jedenfalls kurz. Dann folgte die bittere Gewissheit: Borussia Dortmund spielt gegen Celtic Glasgow – nach Schottland geht es aber wieder nicht. Schuld ist die von vielen kritisch gesehene Europapokal-Reform. Seit dieser Saison ist ein Los in der Gruppenphase nicht mehr automatisch mit einem Heim- und einem Auswärtsspiel verbunden (hier mehr). Stattdessen geht es gegen acht verschiedene Vereine. Ob Heim- oder Gastauftritt, entscheidet das Los.

Und wie es kommen musste, reist Celtic nach Dortmund statt umgekehrt. Danke UEFA, sagten die Schwarzgelben voller Frust. Immerhin darf die Fanfreundschaft mal wieder aufleben. Und irgendwann muss der Fußballgott doch mal ein Einsehen haben.