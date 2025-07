Hiobsbotschaft für BVB-Juwel! Auch Kovac trifft es hart

Kann er beim BVB zum Weltstar reifen? Die Chancen stehen nicht schlecht. Immerhin trainiert nicht jeden Tag ein 16-Jähriger bereits bei der zweiten Mannschaft der Borussia mit. Daher ruhen in Dortmund große Hoffnungen auf Mussa Kaba. Doch diese erfahren aktuell einen harten Dämpfer.

Laut den „Ruhr Nachrichten“ plagt das Top-Talent eine „hartnäckige Sehnenentzündung im Knie“. Der Grund dafür, warum er aktuell das Trainingslager der U23 aussetzen muss. Erst in diesem Sommer zog der BVB den gebürtigen Bielefelder aus der U19 hoch in die zweite Mannschaft – mit gerade einmal 16 Jahren. Für Kaba soll das allerdings nur der nächste Schritt auf der BVB-Karriereleiter sein.

BVB: Top-Talent fehlt der U23

Denn auch BVB-Trainer Niko Kovac kennt den jungen Mittelfeldakteur schon gut. In der Vorbereitung zur Klub-WM trainierte Kaba bereits bei den Profis mit, verletzte sich allerdings bereits dort. Zeit zur Regeneration gab es keine. Kaba reiste mit dem DFB zur U17-EM, bei der die deutsche Mannschaft bereits in der Vorrunde die Segel streichen musste. Mit Belastungssteuerung hat der Sommer des 16-Jährigen wenig zu tun. Und das rächt sich nun.

Seit dem U17-Turnier plagt Kaba laut den „Ruhr Nachrichten“ die Sehnenentzündung, ohne bisher richtig abheilen zu können. Sodass die Verletzung das BVB-Talent jetzt zur Zwangspause kurz vor der Saison zwingt. Die sollte er dringend nutzen, wenn er den Schritt zu den Profis schaffen will.

Kein Profi-Fußball mit Verletzungen

Die Belastung im Profifußball dürfte kaum geringer werden. Kovac und sein Team stehen wiedermal vor einem vollen Saisonplan in drei Wettbewerben. Wenn Kaba also den Sprung zu den Profis schaffen will, sollte er diesen zunächst gänzlich verletzungsfrei beginnen.

Dann stünde einer baldigen Aufnahme bei den BVB-Profis wohl nichts mehr im Weg. Dass der 16-Jährige das Talent für den Bundesliga-Fußball besitzt, steht außer Frage. Dortmunder Fans und auch Chefcoach Niko Kovac dürften also die neuesten Entwicklungen mit besorgter Miene betrachten und in jedem Fall auf eine rasche Genesung hoffen.