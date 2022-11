Dortmund – Bochum: Fans können endlich aufatmen – „Ganz wichtig“

Derbystimmung im Ruhrgebiet. Am Samstagnachmittag heißt es Dortmund – Bochum im Signal-Iduna-Park. Der Jahresendspurt beginnt. Innerhalb von sieben Tagen stehen drei Spiele an – dann ist Winterpause.

Noch bevor eine Sekunde bei Dortmund – Bochum gespielt war, konnten die Fans des BVB ordentlich jubeln. Beim Blick auf Startelf und Kader tauchte nämlich ein Name auf, den sie lange vermisst hatten. Marco Reus ist zurück!

Dortmund – Bochum: Kader-Comeback von Reus

Der Dortmunder Kapitän hatte sich Mitte September beim Revierschlager gegen den FC Schalke 04 am Sprunggelenk verletzt. Die anschließende Länderspielpause sowie die Spiele gegen Köln und Bayern München pausierte er.

Nach einem Kurzcomeback gegen Union Berlin fiel er erneut aus und verpasste so Spiele in Pokal, Champions League und Bundesliga. Doch kurz vor der WM ist seine Leidenszeit vorbei. Bei Dortmund – Bochum steht er zumindest wieder im Kader.

Reus wieder dabei

Entsprechend groß war auch die Freude bei den Fans. Reus‘ Abwesenheit als Kapitän, Leader und Mann für die kreativen Momente war in den vergangenen Wochen zu spüren. Immer wieder leistete man sich in seiner Abwesenheit so manch schwachen Auftritt.

Borussia Dortmund teilte die frohe Kunde bei der Ankunft der Mannschaft im Stadion. „Maaaaarco ist wieder da“, schrieb der Klub auf Twitter und Instagram zu einem Bild, welches Reus gut gelaunt mit Salih Özcan in den Katakomben zeigt.

Dortmund – Bochum: Fans in Ekstase

Die Fans des BVB waren gleich in heller Aufregung. „JAAAAAAA“, kommentierte ein Anhänger euphorisch. „Ich vermisse ihn so sehr“, meinte ein anderer. „Super Marco, ganz wichtig, dass er wieder da ist“, lautete der Kommentar eines dritten Fans.

Für einen Einsatz in der Startelf reichte es bei Dortmund – Bochum für Reus dann aber nicht. Edin Terzic schickte zunächst Donyell Malen, Julian Brandt und Giovanni Reyna in der offensiven Kette auf den Platz.