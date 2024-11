Dinamo Zagreb – BVB: Auch das noch! UEFA-Entscheidung lässt Fans aufschrecken

Nach der Bundesliga steht für den BVB die Champions League an. In der neu reformierten Königsklasse läuft es für Borussia Dortmund bislang optimal. Ein Weiterkommen ist nur noch Formsache. Den nächsten Schritt wollen die Schwarzgelben dabei gegen Dinamo Zagreb machen.

Für das Königsklassen-Duell zwischen Dinamo Zagreb und dem BVB hat die UEFA eine Entscheidung offiziell verkündet. Die Fans von Borussia Dortmund schrecken dabei auf. Es geht nämlich um den Schiedsrichter der Partie.

Dinamo Zagreb – BVB: UEFA verkündet Entscheidung

Schon mehrere Tage vor dem Spiel gab es Aufregung. Ein Experte warnte die BVB-Fans vor den gewaltbereiten Hooligans von Dinamo Zagreb (hier mehr dazu). Jetzt folgt ausgerechnet von der UEFA eine weitere Nachricht, die dem Revierklub auch nicht besonders gefallen wird.

Clement Turpin wird nämlich die Partie in der Champions League leiten, das verkündete die UEFA. Ein Name, der vermutlich vielen Dortmunder Fans ein Begriff sein wird, da der BVB unter seiner Leitung bislang alle vier Spiele verloren hat.

Der 42-Jährige war das erste Mal in der Saison 2017/18 bei einem Dortmunder Spiel im Einsatz. In der Gruppenphase gastierten die Tottenham Hotspurs im Signal-Iduna-Park und setzten sich knapp mit 2:1 durch. Zwei Jahre später musste die Borussia zum FC Barcelona und verlor dort mit 1:3 unter der Leitung von Turpin.

Schlechtes Omen für Dortmund?

Es folgten anschließend noch zwei Partien des BVB gegen Lazio Rom (1:3) in der Champions League und gegen die Glasgow Rangers in der Europa League (2021/22), als es eine 2:4-Pleite gab. Folgt unter dem französischen Schiedsrichter jetzt die fünfte Niederlage? Das will die Mannschaft von Cheftrainer Nuri Sahin bei Dinamo Zagreb unbedingt verhindern.

Doch es kommt noch ein weiteres Problem dazu: die katastrophale Auswärtsschwäche des Revierklubs. In der Bundesliga hat der BVB vier von fünf Auswärtsspielen verloren, eine Partie ging unentschieden aus. In der Champions League gab es immerhin einen Sieg beim FC Brügge, dafür aber eine 2:5-Klatsche im Bernabeu gegen Real Madrid. Neben Zagreb gibt es noch ein Auswärtsspiel beim FC Bologna (21. Januar 2025).