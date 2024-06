Champions-League-Finale: Neuer Regel-Irrsinn macht BVB-Fans wahnsinnig

Für diese neue Regelauslegung hatten die Zuschauer beim Champions-League-Finale zwischen Borussia Dortmund und Real Madrid null Verständnis. Worum ging’s?

40. Minute: Real-Star Vinicius Junior kommt im Zweikampf mit den BVB-Verteidigern Mats Hummels und Julian Ryerson äußerst leicht zu Fall. Nachdem Schiedsrichter Slavko Vincic auf Foul entschied, machte Nico Schlotterbeck den Unparteiischen darauf aufmerksam, dass es sich wohl eher um eine Schwalbe handelte. Für diesen keineswegs aggressiven Hinweis sieht Schlotterbeck Gelb wegen Meckerns.

BVB – Real: Regel-Irrsinn im Champions-League-Finale

43. Minute: Dortmunds Marcel Sabitzer und Real-Spielmacher Eduardo Camavinga liefern sich einen Zweikampf. Der Franzose geht zu Boden, und Schiri Vincic entscheidet nach einem Hinweis seines Linienrichters auf Foul. Sabitzer winkt in Richtung des Linienrichters ab und sieht für diese harmlose Geste ebenfalls Gelb wegen Meckerns. Die zweite Gelbe Karte dieser Art im Champions-League-Finale.

Auch interessant: Borussia Dortmund – Real Madrid: Spiel sofort unterbrochen – Sabitzer muss eingreifen

Hintergrund: Die Fußballverbände wollen fortan strenger gegen Respektlosigkeiten gegenüber Schiedsrichtern vorgehen. Beschwerden während eines Spiels sollen nur noch von den Kapitänen der Mannschaften an die Unparteiischen herangetragen werden. Was die Zuschauer am Samstagabend im Champions-League-Finale zu sehen bekamen, soll auch bei der anstehenden EM fortgesetzt werden.

Borussia Dortmund: Fans sind bedient

Schiedsrichter vor Spieler-Attacken zu schützen, mag eine gute und richtige Idee sein. Doch wenn diese Regelauslegung in derart kleinliche Entscheidungen ausufert, geht das Ganze deutlich zu weit. So sahen es die Fans von Borussia Dortmund im Champions-League-Finale gegen Real Madrid. Anbei einige Twitter-Kommentare von verärgerten BVB-Anhängern: