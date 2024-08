Nach BVB-Abgang – Ex-Star vor Bundesliga-Comeback?

Ganze sechs Jahre stand Marius Wolf beim BVB unter Vertrag, 121 Pflichtspiele absolvierte der Rechtsverteidiger für Schwarz-Gelb. Nach der vergangenen Saison trennten sich jedoch die Wege. Seither ist Wolf ohne Verein.

Der Ex-Dortmunder hat noch keinen neuen Verein gefunden. Allerdings könnte nun etwas Fahrt in die Personalie kommen, denn ein Bundesliga-Klub soll den ehemaligen BVB-Akteur verpflichten wollen.

Ex-BVB-Star Wolf vor Bundesliga-Wechsel?

Geht es bald gegen die ehemaligen Teamkollegen? Laut „Ligainsider“ soll sich der FC Augsburg um eine Verpflichtung von Wolf bemühen. Die Fuggerstädter suchen einen Ersatz für den abgewanderten Kevin Mbabu, der nur ausgeliehen war.

++ Borussia Dortmund: Reus-Wechsel bald durch? Zeichen verdichten sich ++

Wolf soll einer von mehreren Kandidaten sein und zu der Top-Auswahl gehören. Es sei „mit einer zeitnahen Entscheidung“ in der Personalie zu rechnen, heißt es. Ob sich der Rechtsverteidiger ein Engagement bei den bayrischen Schwaben vorstellen kann, ist jedoch noch unklar.

Für Wolf wäre es eine weitere Station bei einem Bundesliga-Klub. Neben dem BVB lief er auch für Köln, die Hertha, Hannover, Frankfurt und Hannover auf. Jetzt könnte es ihn also zum FCA nach Bayern ziehen. Der gebürtige Coburger würde so wieder etwas näher an seiner Heimat spielen.

Bundesliga-Wechsel oder Auslandserfahrung?

Wolf spielte in seiner Karriere bisher ausschließlich in Deutschland, den größten Teil in der Bundesliga. Sollte es zum FCA gehen, würde er die Chance, im Ausland zu spielen, einmal mehr verstreichen lassen. „Ihn reizt auch die Möglichkeit, vielleicht im Ausland noch eine neue Erfahrung zu sammeln“, sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl im Mai gegenüber den „Ruhr Nachrichten“ über Wolf.

Weitere News:

Bei Augsburg hätte er jedoch sogar möglicherweise die Chance, einen Stammplatz zu ergattern. Mbabu ist weg und Robert Gumny fehlt aufgrund eines Kreuzbandrisses. Ob diese Perspektive Wolf letztlich überzeugt?