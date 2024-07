Borussia Dortmund: Klub verkündet Transfer-Coup – BVB schaut ganz genau hin

Das Transferfenster läuft heiß, so langsam kommt die Wechsel-Welle ins Rollen. Viele Top-Teams haben die EM 2024 noch abgewartet, bis man bei dem Wunschspieler zu schlägt. So auch Borussia Dortmund – mit Waldemar Anton und Serhou Guirassy kamen bereits zwei neue Spieler.

Auch AC Mailand musste bis nach dem EM-Finale warten, bis es den ersten dicken Neuzugang gab. Wie die „Rossoneri“ am Freitag (19. Juli) offiziell bekannt gegeben haben, ist Europameister Alvaro Morata in die Modestadt gewechselt. Das könnte auch für Borussia Dortmund von Bedeutung sein.

Borussia Dortmund: Mailand macht Morata-Coup offiziell

In den vergangenen Tagen hatte sich dieser Transfer bereits angedeutet, nun ist er offiziell: Morata wird Mailänder und stürmt ab sofort in der Serie A. Der Angreifer kommt von Atletico Madrid nach Italien. Morata hat in Mailand einen Vertrag bis 2028 unterschrieben. Dazu besitzt der Verein eine Option auf ein weiteres Jahr.

Erst vor wenigen Tagen feierte Morata den EM-Erfolg mit Spanien. Der Neu-Mailänder führte sein Team als Kapitän zum Erfolg. 202 war Morata für 35 Millionen zu Madrid gewechselt – Mailand soll nun um die 15 Millionen für den Spanier gezahlt haben.

Füllkrug-Wechsel nun vom Tisch?

Dieser Transfer könnte auch die Planungen des BVB beeinflussen. Denn laut übereinstimmenden Medienberichten sollen die „Rossoneri“ auch an Niclas Füllkrug interessiert sein. Der Angreifer soll einem Wechsel nach Italien grundsätzlich offen gegenüber stehen.

Mit Morata hat AC nun jedoch einen ziemlich ähnlichen Stürmertyp für Füllkrugs Position verpflichtet – ist Füllkrug nun kein Thema mehr? Laut mehreren italienischen Medien soll das Interesse seitens des Serie-A-Klubs weiter groß sein. Demnach habe es bereits „positive Gespräche“ zwischen den beiden Parteien gegeben.

Stürmen sie bald gemeinsam für den AC Mailand? Alvaro Morata und Niclas Füllkrug (li.) Foto: IMAGO/PA Images

Dennoch ist es fraglich, ob ein möglicher Wechsel des BVB-Stars nun zustande kommen wird. Schließlich müsste man für Füllkrug wohl eine noch höhere Ablösesumme als für Morata zahlen – ob AC zwei gleiche Stürmertypen für so viel Geld verpflichtet? Schließlich ist der italienische Top-Klub finanziell nicht allzu gut aufgestellt.