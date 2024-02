Völlig irre! Trikot-Preis von Ex-BVB-Star Thomas Meunier lässt Fans aus den Latschen kippen

Was soll das denn? Keine zwei Wochen ist es her, da verabschiedete sich Thomas Meunier vom BVB. Nach dreieinhalb nicht gerade erfolgreichen Jahren wechselte der Rechtsverteidiger in die Türkei. Bei Trabzonspor will er nochmal Erfolge feiern.

Bei seiner Ankunft feierten ihn die Fans des neuen Arbeitgebers auch gleich ab und Trabzonspor inszenierte den Ex-BVB-Profi auch gleich als großen Star. Doch beim Blick auf die Preise für ein Trikot mit Meunier-Flock kippen die Fans aus den Latschen.

Ex-BVB-Star Meunier gleich gefeiert

Der erste Auftritt für seinen neuen Klub hätte kaum besser laufen können. Kurz nach seinem Wechsel nach Istanbul stand Meunier im Pokalspiel gegen Zweitligist Genclerbirligi schon im Kader. Das war auch dringend nötig, war es doch der Franzose, der in der sechsten Minute der Nachspielzeit den Ausgleich vorbereitete und die Verlängerung erzwang (hier mehr erfahren).

Mehr noch: Bei seinem Liga-Debüt am Montagabend (12. Februar) ließ er gleich die nächste Vorlage folgen. Wieder gewann Trabzonspor unter der Mithilfe des ehemaligen Spielers des BVB. Die Fans liegen ihm zu Füßen.

Irrer Trikot-Preis

Man darf wohl davon ausgehen, dass das Trikot mit der Nummer 12 gerade der Verkaufsschlager am Bosporus ist. Doch ein Blick auf das Preis des selbigen sorgt bei den Fans gerade für Schnappatmung.

Ein handelsübliches Trikot von Trabzonspor kostet im Online-Shop 45 Euro. Ein ziemlich humaner Preis, in Zeiten, wo man in Deutschland gerne auch mal 80 Euro bezahlen muss. Den Flock eines Spielers nach Wahl gibt es für 10 Euro dazu – nur nicht bei Meunier!

Für einen stolzen Preis kann man sich Meunier auf den Rücken flocken. Foto: Screenshot: Homepage Trabzonspor

Tatsächlich wird dessen Flock für unfassbare 120 Euro extra ausgewiesen. Die Vermutung liegt nahe, dass es sich hierbei um einen technischen Fehler handelt. Doch bisher hat der Verein nicht reagiert und auch an der Kasse wird man aufgefordert, eine dreistellige Summe zu bezahlen.

BVB spart durch Meunier-Verkauf

Über die bisherigen Leistungen des Ex-Stars dürfte man sich in Dortmund nur bedingt ärgern. Meuniers Vertrag wäre im Sommer ohnehin ausgelaufen, so konnte man noch ein wenig Gehalt sparen. Zudem ist Julian Ryerson wieder fit und der zeigte gleich mal, weshalb er beim BVB so wichtig ist (hier alle Infos).