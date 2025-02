Borussia Dortmund – VfB Stuttgart: DFB gibt Entscheidung bekannt – bei Kovac kommen schlechte Erinnerungen hoch

Am Samstag (8. Februar, 15.30 Uhr) wird Niko Kovac sein Debüt als Trainer von Borussia Dortmund feiern. Gegen den VfB Stuttgart wird er im heimischen Signal Iduna Park zum ersten Mal als BVB-Coach an der Seitenlinie stehen.

Kurz zuvor hat der DFB nun eine wichtige Entscheidung für das Spiel zwischen Borussia Dortmund und VfB Stuttgart bekannt gegeben: Schiedsrichter Daniel Siebert wird die Partie leiten. Mit ihm ist Kovac in der Vergangenheit schon mal aneinandergeraten.

Borussia Dortmund – VfB Stuttgart: Siebert pfeift – Kovac sah schon Gelb

Zuletzt traf Kovac als Trainer des VfL Wolfsburg auf Siebert. Die Wölfe verloren damals mit 0:2, am nächsten Spieltag wurde Kovac gefeuert. Als Wolfsburg-Coach geriet er zuvor aber schon mal mit Siebert aneinander. Bei einem Auswärtsspiel in Bremen sorgte ein Handelfmeter für heftige Diskussionen. Und auch eine Gelbe Karte sah Kovac schon von Siebert. Beim Auswärtsspiel in Augsburg kassierte er diese nach einer Rudelbildung.

Und auch bei Borussia Dortmund hat man keine guten Erinnerungen an das letzte Spiel, was Siebert gepfiffen hat. Zuletzt war er der Unparteiische in der 2. Runde des DFB-Pokals: Der BVB schied in diesem Jahr dort früh gegen Wolfsburg (0:1 n. V.) aus. Damals ärgerten sich Dortmunder über zwei nicht gegebene Handelfmeter.

Positive Bilanz von Borussia Dortmund

Ansonsten kann Dortmund allerdings auf eine sehr ordentliche Bilanz unter Siebert blicken. 31-mal leitete der Unparteiische schon Partien des BVB. 21 Siege konnte Borussia Dortmund einfahren, fünf Mal endete die Partie und nur fünf Niederlagen kassierte der BVB, wenn Siebert an der Pfeife stand. Am Samstag wird er nun auch die Partie von Dortmund gegen den VfB Stuttgart pfeifen.