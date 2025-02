Borussia Dortmund – Sporting Lissabon: Entscheidung steht! UEFA verkündet sie offiziell

Wenn es in der Bundesliga schon nicht läuft, will Borussia Dortmund wenigstens weiter in der Champions League erfolgreich sein. Das funktionierte bislang ganz ordentlich, und gegen Sporting Lissabon soll am Mittwoch (19. Februar, 18.45 Uhr) das Achtelfinalticket gelöst werden.

Nach dem 3:0-Sieg aus dem Hinspiel sieht es für Borussia Dortmund sehr gut aus. Doch im Rückspiel wird Sporting Lissabon alles geben, um die große Überraschung doch noch zu schaffen. Vor der Partie hat die UEFA verkündet, wer das Spiel leiten wird.

Borussia Dortmund – Sporting Lissabon: UEFA macht es offiziell

Die Generalprobe für das Rückspiel gegen Sporting Lissabon hat Borussia Dortmund schonmal ordentlich vermasselt. Gegen den VfL Bochum gab es eine blamable 0:2-Pleite. Aber auch der portugiesische Tabellenführer kam nicht über ein 2:2-Unentschieden gegen den FC Arouca hinaus.

Sporting wird das wenig Selbstvertrauen für die Partie im Signal-Iduna-Park geben. Die 0:3-Niederlage aus dem Hinspiel war schon ein brutaler Rückschlag für das Team um Shootingstar Viktor Gyökeres. Der BVB hingegen wird sich große Hoffnungen machen, in die nächste Runde einzuziehen.

Für die Begegnung hat die UEFA nun auch verkündet, wer die Partie leiten wird. Der Italiener Davide Massa wird der Schiedsrichter des Rückspiels zwischen den Dortmundern und den Lissabonnern sein. Ein Name, den der Revierklub kennt.

Beide Teams kennen Massa

Denn es ist die dritte Partie mit der Beteiligung des Schiedsrichters. Massa pfiff schon das Spiel zwischen Borussia Dortmund und Manchester City (0:0) im Oktober 2022. Außerdem leitete er im Juli 2016 auch die Begegnung in der Europa-League-Qualifikation beim Wolfsberger AC, die der BVB mit 1:0 für sich entscheiden konnte. Sporting Lissabon hat keine allzu positiven Erinnerungen an Massa.

Zwei Spiele leitete der italienische Unparteiische, beide Champions-League-Partien wurden verloren: 2021 gegen Ajax Amsterdam (2:4) und 2022 gegen Olympique Marseille (1:4). Folgt jetzt die dritte Niederlage für Sporting oder kann der portugiesische Traditionsverein gegen den BVB für eine große Überraschung sorgen?