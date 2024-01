BVB-Star droht große Katastrophe – es hätte kaum schlimmer sein können

Für die Elfenbeinküste sollte es ein großes Fußballfest werden, doch es könnte alles ganz schnell vorbei sein. Das Gastgeberland des Afrika Cups muss um den Einzug ins Achtelfinale bangen. Das Team um den BVB-Star Sebastien Haller blamierte sich in der Gruppenphase.

Im letzten Gruppenspiel des Afrika Cups verlor der Gastgeber deutlich mit 0:4 gegen Äquatorialguinea. Damit ist die Elfenbeinküste auf Schützenhilfe angewiesen. BVB-Star Sebastien Haller wartet immer noch auf seinen ersten Einsatz.

BVB-Star Haller droht mit Elfenbeinküste Aus beim Afrika Cup

Mit großen Hoffnungen war Haller Anfang des Jahres zur Nationalmannschaft gereist. Ein großes Turnier im eigenen Land weckt immer große Hoffnungen. Nach 1992 und 2015 wollte die Elfenbeinküste ihren dritten Titel einfahren. Nach der Gruppenphase sieht es für das Team um den BVB-Star jedoch dramatisch aus.

Am Montag (22. Januar) verlor die Elfenbeinküste das letzte Gruppenspiel gegen Äquatorialguinea mit 0:4 – die höchste Niederlage der Elfenbeinküste in der Geschichte des Afrika Cups. Damit sicherte sich der Außenseiter Platz eins in der Gruppe. Zweiter wurde Nigeria. Die Elfenbeinküste blieb nach dem Auftaktsieg gegen Guinea punktlos und landete nur auf Rang drei. Jetzt müssen sie zittern.

Der Elfenbeinküste bleibt nur zu hoffen, dass zwei Gruppendritte schlechter abschneiden. Von sechs Gruppendritten kommen vier ins Achtelfinale. Die Entscheidung fällt am Mittwoch (24. Januar), wenn alle Gruppenspiele absolviert sind.

Haller immer noch verletzt

Und Sebastien Haller? Für den BVB-Star ist der Afrika Cup bislang eine reinste Katastrophe. Auch im dritten Gruppenspiel gegen Äquatorialguinea stand er nicht im Kader. Der 29-Jährige war angeschlagen zum Afrika Cup gereist, ist noch immer nicht fit.