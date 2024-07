Ex-BVB-Star droht Klage nach Vereinswechsel – eskaliert es nun komplett?

Erst vor wenigen Tagen sorgte sein Abgang von Trabzonspor für viel Aufsehen, nun hat Thomas Meunier bereits einen neuen Klub gefunden. Nach nur sechs Monaten in der Türkei zieht er nun weiter – es geht zurück nach Frankreich.

Am Freitag (19. Juli) hatte der ehemalige BVB-Akteur seinen Wechsel zum französischen Erstligisten OSC Lille offiziell gemacht. Doch das letzte Wort dürfte noch nicht gesprochen sein – dem Belgier droht ein Rechtsstreit.

Ex-BVB-Star Meunier findet neuen Klub

Erst im Februar war Meunier in die Türkei gewechselt. Nach dreieinhalb nicht zufriedenstellenden Jahren bei schwarz-gelb war der Defensiv-Akteur zu Trabzonspor in die Süper Lig gewechselt. Nach nur einem halben Jahr ist dort jedoch wieder Schluss – jetzt geht es zurück nach Frankreich.

Ganz reibungslos dürfte der Transfer aber nicht laufen: Wegen Meuniers Zerwürfnis mit Ex-Klub Trabzonspor könnte es sogar zu einem Rechtsstreit zwischen beiden Vereinen kommen. Vor einigen Tagen schmiss Meunier bei Trabzonspor plötzlich hin, zog eine Vertragsklausel, die ihm die einfache Kündigung erlaubte. Und das kurz vor Mitternacht, fünf Minuten vor Ablauf der Frist.

Klubboss Ertuğrul Doğan schäumte im Anschluss bei TV-Sender „A Spor“ vor Wut. „Bei dem Vertrag, den wir mit Thomas Meunier geschlossen haben, haben wir erklärt, dass wir es verstehen würden, wenn er aus familiären Gründen, die ich hier nicht erläutern kann, zu einem Verein wechselt, in dessen Nähe seine Familie lebt. Wer auch immer dieser Verein sein würde, sollte sich mit uns in Verbindung setzen“, machte er deutlich.

Zieht Trabzonspor nun vor Gericht?

Das Vorgehen hatte der Türke sich also ganz anders vorgestellt. Jetzt will er sogar zu rechtlichen Mitteln greifen. „Aber gestern Abend, fünf Minuten vor Ablauf der Frist, hat er uns eine E-Mail geschickt, die uns sehr verärgert hat. Er teilte uns mit, dass er seinen Vertrag um 23.55 Uhr einseitig gekündigt hat. Ich habe Anwälte beauftragt und wir werden von unseren Rechten Gebrauch machen. Wir werden ihn und den Verein, zu dem er wechseln wird, verklagen“, drohte Doğan dem Ex-BVB-Star.

Wie ein möglicher Rechtsstreit letztlich ausgehen würde, ist noch unklar. Fakt ist, dass Meunier derzeit ein Spieler des französischen Klubs Lille ist und er sich mit dem Ligue-1-Verein auf die kommende Saison vorbereitet.