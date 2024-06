BVB-Juwel geht zur Konkurrenz – zum Nulltarif

Kurz vor Weihnachten feierte Samuel Bamba sein Debüt in der Bundesliga. Gegen den FC Augsburg und Mainz 05 durfte er insgesamt 45 Minuten ran. Zum großen Durchbruch reichte es bei Borussia Dortmund aber nicht.

Jetzt wird das Talent den BVB verlassen. Die Konkurrenz hat angeklopft, wird den 20-Jährigen wohl unter Vertrag nehmen. Borussia Dortmund muss Samuel Bamba ablösefrei ziehen lassen.

Borussia Dortmund: Bamba vor Wechsel nach Bochum

In der U19 von Borussia Dortmund zählte er zu den absoluten Leistungsträgern, gewann 2022 mit dem BVB die deutsche A-Junioren-Meisterschaft und spielte die Gegner in seiner Altersklasse auf der Außenbahn schwindelig. Und auch in der Youth League sorgte er für Furore. In 23 Spielen erzielte er vier Tore und sechs Vorlagen.

Seit Sommer 2023 gehört Bamba zum Kader der U23 von Borussia Dortmund. In der 3. Liga kam er allerdings nur unregelmäßig zum Einsatz. Insgesamt stehen am Saisonende 21 Einsätze (1 Tor), häufig aber nur als Einwechselspieler.

In der nächsten Saison könnte der pfeilschnelle Außenbahnspieler nun regelmäßig in der Bundesliga zum Einsatz kommen. Nach Informationen der „Bild“ wechselt Bamba ablösefrei zum VfL Bochum. Bambas Vertrag läuft im Sommer aus, er kann den BVB also zum Nulltarif verlassen.

Blank, Collins und jetzt auch noch Bamba

Damit verliert Borussia Dortmund das nächste vielversprechende Talent an die Konkurrenz. Aus seinem Jahrgang gingen zuvor Schon Hendry Blank (RB Salzburg) und Nnamdi Collins (Eintracht Frankfurt). Zudem wechselte der ehemalige Teamkollege Julian Rijkhoff zurück zu Ajax Amsterdam.