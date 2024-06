Borussia Dortmund: Profi mit emotionalen Abschiedsworten – „Das beste Gefühl, das ich je hatte“

Das Heimspiel von Borussia Dortmund gegen Darmstadt 98 am letzten Spieltag der abgelaufenen Bundesligasaison war von vielen emotionalen Momenten geprägt. Allen voran der Abschied von Marco Reus in seinem letzten Spiel im Signal-Iduna-Park sorgte bei vielen Fans für Tränen.

Jedoch war es nicht nur für den 35-Jährigen das letzte Heimspiel im schwarz-gelben Trikot. Ein Spieler, dessen Zeit bei Borussia Dortmund von viel Verletzungspech geprägt war, durfte sich ebenfalls vor der Südtribüne verabschieden – und findet dafür bewegende Worte.

Borussia Dortmund: Morey mit emotionaler Verabschiedung

Mateu Moreys Zeit in Dortmund kann man wohl getrost als Enttäuschung bezeichnen. In fünf Jahren kommt er verletzungsbedingt gerade einmal auf 32 Pflichtspieleinsätze für den BVB. Dennoch zeigt sich der Spieler auf seinen Social-Media-Kanälen dankbar für die Zuneigung der Fans: „Ich nehme die Erinnerungen mit an die Momente, in denen ich gespielt habe. Alle Leute waren hier in der schwierigen Zeit immer an meiner Seite, ich werde das immer in meinem Herzen tragen“, so Morey.

Auch für den Abschied vor der Südtribüne findet er rührende Worte: „Es war ein sehr emotionaler Tag. Das war, glaube ich, das beste Gefühl, das ich jemals hatte in meinem Leben. Das war überragend. Das werde ich für immer in meinem Herzen behalten“, so Morey.

Zukunft von Morey ungewiss

Anders als bei Marius Wolf, an dem es vor allem Interesse aus dem Ausland geben soll, steht der Spanier vor einer ungewissen Zukunft. Morey war einst als hoch angepriesenes Talent aus der Jugend des FC Barcelona zum BVB gewechselt. Jedoch ist es fraglich, welcher Klub die Verpflichtung eines Spielers mit einer solchen Verletzungshistorie überhaupt in Erwägung ziehen würde.

Symptomatisch für Moreys Zeit in Dortmund: Das letzte Spiel gegen Darmstadt verpasste er aufgrund einer Erkältung. Die 0:3-Klatsche in Mainz am 33. Spieltag dürfte also die letzte Partie des 24-Jährigen im schwarz-gelben Dress gewesen sein.