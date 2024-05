Schock! Ex-BVB-Star an Krücken – ist für ihn jetzt sogar die EM in Gefahr?

Bei Borussia Dortmund galt er als einer der versiertesten Fußballer überhaupt. Doch immer wieder warfen ihn Verletzungen zurück. Auch nach seinem BVB-Abschied hat ihn dieses Pech nicht verlassen.

Zu einem äußerst bitteren Zeitpunkt hat sich der Ex-BVB-Star nun eine weitere Verletzung eingefangen. Raphaël Guerreiro fehlt Bayern München nicht nur im wichtigen Halbfinal-Rückspiel der Champions League gegen Real Madrid, sondern womöglich für die gesamte restliche Saison. Selbst die EM-Teilnahme mit Portugal könnte wackeln.

Ex-BVB-Star wieder im Pech

Als frisch gebackener Europameister war Guerreiro 2016 zum BVB gekommen. Doch von seiner ersten Saison an plagte den Portugiesen ein immer wiederkehrendes Verletzungspech. Vor allem die Muskeln machten ihm immer wieder einen Strich durch die Rechnung. 26 Mal (!) verletzte er sich in seiner Dortmunder Zeit, verpasste dadurch unzählige Spiele. Seine hohe Anfälligkeit spielte womöglich gar in sein Aus bei Schwarzgelb im letzten Sommer mit hinein.

Als sein Vertrag nicht verlängert wurde, schlugen die Bayern zu und holten sich den vielseitigen Linksverteidiger. Doch auch in München ist der inzwischen 30-Jährige nicht vom Glück verfolgt. Verletzungsbedingt verpasste er zwölf der ersten 14 Saisonspiele – und nun hat es ihn erneut erwischt.

EM-Start in Gefahr?

Beim 1:3 in Stuttgart war noch kein Tor gefallen, da war für Guerreiro wieder Schluss. Nach 17 Minuten verletzte er sich bei einer Abwehraktion am Sprunggelenk, musste ausgewechselt werden. Keine kleine Blessur, wie sich schnell herausstellte. Thomas Tuchel, der mit „Rapha“ in Dortmund den DFP-Pokal holte, sagte nach dem Spiel: „Es geht ihm gar nicht gut. Er läuft auf Krücken. Es ist verhext. Er fällt uns wahrscheinlich fürs Rückspiel (gegen Real, Anm. d. Red.) aus. Bitter, bitter, bitter, bitter.“

Tuchel sollte recht behalten. Am Tag nach dem Spiel wurde eine Bänder- und Kapselverletzung am Knöchel diagnostiziert, die ihn wohl nicht nur das Spiel ums Champions-League-Finale kosten wird. Eine Ausfallzeit bezifferte Bayern München nicht, die Verletzung könnte ihn aber die gesamte restliche Saison kosten.

Ist sogar der Auftakt zur EM 2024 in Gefahr? Ab dem 18. Juni sollte der Ex-BVB-Star mit Portugal in Gruppe F im Einsatz sein, ist eine tragende Stütze im Ronaldo-Team. Ein Ausfall für Teile des Turniers wäre für die Portugiesen bitter – und für Raphaël Guerreiro eine Katastrophe. Im Gegensatz zu seinen Zeiten bei Borussia Dortmund und Bayern München hat er nämlich bei den großen Länder-Turnieren bislang kaum ein Spiel verpasst.