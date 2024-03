Borussia Dortmund: Wiedersehen erneut geplatzt! Bitterer Rückschlag für Ex-BVB-Star

Nach der Länderspielpause steht für Borussia Dortmund direkt ein Knaller an: Es geht zum deutschen Rekordmeister nach München. Das Team von Edin Terzic muss gegen die Bayern an. Traditionell war für den BVB in den vergangenen Jahren dort wenig zu holen.

Ein Akteur, der sich wohl besonders auf dieses Duell gefreut hatte, ist Raphaël Guerreiro. Der Portugiese wechselte vor der Saison von Borussia Dortmund nach München. Doch zu einem Wiedersehen wird es erneut nicht kommen.

Borussia Dortmund: Guerreiro verpasst Duell mit Ex-Klub

Die Aufregung um seinen Wechsel war groß. Kurz nach dem furiosen Saisonfinale verkündete der FC Bayern die Verpflichtung des Dortmunders. Guerreiro war ablösefrei aus Dortmund gekommen. Doch den Saisonstart verpasste er aufgrund eines Muskelfaserrisses.

Beim BVB kannte man dieses Problem bereits bestens. Schon während seiner Zeit bei den Westfalen fiel immer mal wieder mit muskulären Beschwerden aus. Dies zieht sich bislang auch durch seine Zeit in München.

Im Auswärtsspiel beim SV Darmstadt 98 (2:5) zog sich der Linksverteidiger nun erneut einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zu. Somit steht sein Einsatz für das Duell gegen den BVB stark auf der Kippe. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird er das Spiel gegen seinen Ex-Klub jedoch verpassen.

Herber Rückschlag für Guerreiro

Für den FCB und Guerreiro ist das natürlich richtig bitter. Der Portugiese war zuletzt gesetzt. Bayern-Coach Tuchel stellte in den vergangenen Wochen stets den Ex-BVB-Star auf. Nun wird er vorerst passen müssen. Alphonso Davies wird ihn wohl auf der Position des Linksverteidigers ersetzen.

Weitere News:

Auch neben Guerreiro hat der FCB mit großen Verletzungssorgen zu kämpfen. Mit Bouna Sarr, Noussair Mazraoui, Kingsley Coman und Harry Kane drohen gleich vier weitere Akteure auszufallen. Vor allem der Ausfall von Kane würde den Bayern natürlich hart treffen.