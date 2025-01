Ex-BVB-Skandalnudel nicht mehr wiederzuerkennen! ER ist plötzlich in der Form seines Lebens

Kaum ein Spieler sorgte beim BVB für so viel Aufsehen wie er: Ousmane Dembele. Auf dem Platz war der Franzose ein Gewinn für die Mannschaft, entschied Spiele fast schon im Alleingang und blühte in Dortmund-Trikot so richtig auf. Doch kurz vor seinem Wechsel zum FC Barcelona kam es zum Eklat, er streikte sich nach Spanien.

Doch die Skandale setzten sich im Laufe seiner Karriere fort. Der Ex-BVB-Profi sorgte sowohl in Barcelona als auch bei seinem aktuellen Klub Paris Saint-Germain für negative Schlagzeilen. Jetzt ist Dembele aber plötzlich nicht mehr wiederzuerkennen. Gelingt ihm endlich der erhoffte Durchbruch?

BVB-Fans staunen: Ex-Skandalnudel blüht richtig auf

Über die ganzen Eskapaden in der Karriere von Ex-BVB-Star Ousmane Dembele könnte man ein Buch schreiben. Sowohl in Dortmund, in Barcelona als auch in Paris sorgte der Flügelflitzer für viel Wirbel – allerdings nicht immer auf dem Platz, wo die Erwartungen an ihn groß waren. Schließlich zeigte er bei den Schwarzgelben, was er drauf hat.

Bei Barca konnte er nur selten an die starken Leistungen anknüpfen, die er bei Borussia Dortmund gezeigt hatte. Grund dafür waren aber auch viele Verletzungen und Undiszipliniertheiten, die Dembele nicht sein lassen konnte. Nach fünf Jahren war im Sommer 2023 dann Schluss, Dembele wechselte zu Paris Saint-Germain.

Bei PSG ließ er sein Talent und seine Klasse immer wieder aufblitzen, aber nicht auf Dauer. Auch hier darf natürlich Unruhe nicht fehlen. Im vergangenen Oktober wurde er nach einem Disput mit dem Trainer suspendiert, durfte nicht am Training und an den Spielen teilnehmen. Mittlerweile hat sich Dembele aber wieder mit dem Coach vertragen und ist sportlich nicht mehr wiederzuerkennen.

Dembele blüht nach Mbappe-Abgang auf

In der laufenden Liga-Saison kommt der Ex-BVB-Star auf zehn Tore und sechs Vorlagen für PSG. Dembele blüht immer mehr auf und lässt schon teilweise den Abgang von Superstar Kylian Mbappe vergessen, der im vergangenen Sommer ablösefrei zu Real Madrid gewechselt war. Zwar gelangen dem französischen Nationalspieler in den Spielzeiten davor ebenfalls einige Tore und Vorlagen, aber so stark war er bislang noch nicht.

Die Hoffnung in der französischen Hauptstadt ist jetzt groß, dass Dembele natürlich so weitermacht und seiner hohen Ablösesumme gerecht wird. 50 Millionen Euro hat PSG an Barca überwiesen, das wiederum 135 Millionen Euro an Borussia Dortmund überwies. Die Anforderungen konnte Dembele einst nicht erfüllen. Jetzt könnte er aber endlich den Durchbruch schaffen. Mit 27 Jahren ist der auch längst fällig.