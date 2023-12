BVB-Star Süle unzufrieden – droht ein Abgang im Winter?

2022 kam Niklas Süle mit großen Hoffnungen vom FC Bayern München zu Borussia Dortmund. Nach einem soliden ersten Jahr findet sich der Innenverteidiger in dieser Saison häufiger auf der Ersatzbank wieder, ist immer wieder nur Reservist.

Nach Informationen von Sky ist Niklas Süle mit seiner Situation bei Borussia Dortmund unzufrieden. Es soll sogar schon ein Gespräch zwischen Süle-Berater Volker Struth und BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl gegeben haben. Bahnt sich ein Wechsel im Winter an?

BVB-Star Süle unzufrieden – Gespräch mit Berater

Nur sieben Mal stand Niklas Süle in dieser Saison in der Startelf, häufig muss der 28-Jährige auf der Bank Platz nehmen, schmorrte dort schon mehrfach über 90 Minuten. Den Ansprüchen von Süle entspricht das nicht. Zumal der Innenverteidiger mit Blick auf die Europameisterschaft 2024 Spielzeit braucht, um sich Bundestrainer Julian Nagelsmann anzubieten.

Kein Wunder, dass Sky nun berichtet, Süle sei mit seiner aktuellen Situation bei Borussia Dortmund unzufrieden und habe dies offenbar schon kundgetan. Es soll kürzlich sogar ein zweistündiges Gespräch zwischen Süles Berater Volker Struth und BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl gegeben haben. Das Ergebnis des Gesprächs sei laut Sky gewesen, dass man Süle mitgeteilt habe, er müsse „einfach mehr machen und als Führungsspieler vorangehen“.

Das große Weihnachts-Gewinnspiel von DER WESTEN

Wir verlosen tolle Preise im Gesamtwert von fast 13.000 €! Mit ein bisschen Glück gewinnst du einen Hometrainer, ein E-Bike, ein Soundsystem und noch vieles mehr. Jetzt gratis mitmachen!

Süle-Abgang im Winter?

Ein Abgang im Winter sei dem Bericht zufolge trotz Süles Unzufriedenheit allerdings kein Thema. Sollte sich an der Situation allerdings nichts ändern, könnte das im kommenden Sommer durchaus ein realistisches Szenario werden.

Das könnte dich auch interessieren:

Immerhin: Nach Hummels Roter Karte gegen RB Leipzig dürfte Süle zumindest in den ausstehenden zwei Bundesliga-Spielen in diesem Jahr eine Chance von Beginn an bekommen. Und auch gegen Paris Saint-Germain ist nach den zahlreichen Ausfällen die Wahrscheinlichkeit groß, dass Süle in der Startelf steht.