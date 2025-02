BVB schmeißt Mislintat raus – Fans fordern noch drastischere Maßnahmen

Niko Kovac ist da, Sven Mislintat nicht mehr! In der ersten Trainingswoche von Kovac beim BVB sorgt Schwarz-Gelb gleich mal für einen echten Paukenschlag. Wie der Bundesligist am Donnerstag (06. Februar) verkündete, ist Mislintat freigestellt worden. Der Technische Direktor wird somit nicht mehr für Schwarz-Gelb arbeiten.

Überraschend kommt dieser Schritt keineswegs – seit Wochen, gar Monaten gab es intern Krach zwischen Mislintat und den anderen BVB-Bossen. Für die Fans reicht diese Entlassung jedoch nicht, sie fordern weitere Köpfe.

BVB-Fans reicht das Mislintat-Aus nicht

Der große Krach bei Borussia Dortmund dürfte nun erstmal vorbei sein! Seit Wochen haben sich Mislintat und die anderen Vereinsverantwortlichen, allen voran Sportdirektor Sebastian Kehl, bekriegt. Interne Querelen haben die letzte Zeit bestimmt, der sportliche Erfolg hat auch darunter gelitten.

Jetzt hat man das Arbeitsverhältnis mit Mislintat beendet. Der 52-Jährige war im Mai 2024 nach sechs Jahren bei Arsenal, Stuttgart und Amsterdam zu Schwarz-Gelb zurückgekehrt. Als gebürtiger Dortmunder hat er eine große Verbindung zum Klub. Von 1998 bis 2206 arbeitete er als Spielanalyst beim BVB, von 2006 bis 2017 erst als Scout und später auf der Direktorenebene.

++ Mats Hummels: Ex-BVB-Star am Boden – Traum geplatzt ++

Nun muss er jedoch gehen. Die Reaktionen der Fans sind eindeutig. Die allermeisten Fans betrachten diesen Schritt als längst überfällig. „Endlich, das musste passieren“, schrieb ein Fan auf „X“. Die inneren Streitigkeiten wären schlichtweg zu sehr eskaliert, als dass man in dieser Konstellation weiter hätte arbeiten können.

Kehl und Sammer auch auf der Kippe

Die meisten BVB-Anhänger sind sich einig, dass auch Sportdirektor Kehl und Borussen-Berater Sammer gehen müssen. Denn auch die beiden Bosse haben einen großen Anteil an der sportlich schweren Situation. „Mislintat war der erste Schritt, Kehl und Sammer müssen folgen“, so ein Borusse in den sozialen Medien.

Weitere News:

Der Schritt, Mislintat rauszuwerfen, stärkt jedoch zunächst Kehl den Rücken. Denn stellen sich Lars Ricken und Co. hinter den Ex-Profi. Er hat den „Kleinkrieg“ mit Mislintat verloren. Doch nun steht er erst recht auf der Probe – aus Sicht der Fans muss spätestens im Sommer seine Entlassung auch folgen.