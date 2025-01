Ex-BVB-Star lässt alle staunen – er spielt immer noch um Titel

Schon elf Jahre ist es her, dass Borussia Dortmund stolze 27,5 Millionen Euro für ihn auf den Tisch legte. Doch auch jetzt noch – im Alter von 35 Jahren – spielt er auf höchstem Niveau und kämpft um den nächsten Titel. Die Rede ist von Henrikh Mkhitaryan.

Der Armenier ist bei Inter Mailand trotz seines hohen Alters noch gesetzt, zählt bei dem italienischen Top-Klub zur Stammelf. Und nach dem er mit Inter in der Vorsaison die Meisterschaft in Italien feierte, läuft nun die Mission Titelverteidigung.

Ex-BVB-Star Mkhitaryan sorgt im hohen Fußballer-Alter noch für Furore

3:0 fertigte Inter Mailand den Tabellenachtzehnten Cagliari Calcio ab. Damit verkürzten die „Nerazzurri“ den Rückstand auf die Spitze. Nur noch einen Punkt liegt Inter jetzt gegen Atalanta Bergamo, die gleichzeitig nur 1:1 gegen Lazio Rom spielten. Zudem haben die Mailänder noch ein Spiel weniger absolviert.

Beim 3:0-Erfolg mit dabei war auch Mkhitaryan. Im 17. Spiel in der Serie A stand er zum 17. Mal in der Startelf. Unter Meistertrainer Simone Inzaghi ist der Ex-BVB-Star auch in seiner dritten Saison in Folge nicht aus dem Mittelfeld von Inter Mailand wegzudenken. Er spielt seit drei Jahren bei dem italienischen Top-Klub auf dem höchsten Niveau und kämpft nun gleich wieder um seinen nächsten Titel.

+++ Borussia Dortmund: Fans reiben sich verwundert die Augen! Bundesliga-Star zeigt sich im BVB-Trikot +++

Diese Entwicklung von Mkhitaryan war so nicht unbedingt abzusehen. 2013 kam er von Schachtar Donzek nach Dortmund und startete richtig durch. In 140 Spielen erzielte er 41 Tore und bereitete 49 Treffer vor. Zwei Mal gewann er mit dem BVB den Supercup – mehr aber nicht.

Mkhitaryans spektakuläre Karriere

2016 gings weiter zu Manchester United. Dort wurde er Europa-League-Sieger. Nach anderthalb Jahren sortierte Jose Mourinho ihn dort aber aus. Es ging dann weiter zum Arsenal. Nach anderthalb Jahren war aber auch dort schon wieder Schluss. Es ging erst per Leihe und dann dauerhaft zur AS Rom.

Bei den Römern sollte es wieder deutlich bergauf gehen. Mkhitaryan war drei Jahre lang gesetzt und holte auch dort einen Titel: die Conference League. Kurioser Sidefact: Trainer war da auch wieder Mourinho. Derjenige, der ihn damals bei United aussortierte.

Das könnte dich auch interessieren:

Inzwischen spielt Mkhitaryan seit 2022 für Inter Mailand. Seine bisherige Titelbilanz: Italienischer Meister, italienischer Pokalsieger und italienischer Superpokalsieger. Und auch im Champions-League-Finale stand er 2023 mit Inter. Eine beeindruckende Karriere.