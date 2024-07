Nach BVB-Abschied noch ohne Verein – jetzt steht dieser Star vor einer wegweisenden Entscheidung

Als einer von vier Profis musste Marius Wolf Borussia Dortmund in diesem Sommer verlassen. Wie bei Marco Reus, Mats Hummels und Mateu Morey wurde auch Wolfs Vertrag nicht mehr verlängert.

Damit ist Wolf seit dem 1. Juli vereinslos, muss sich nach einer neuen Herausforderung umschauen. Für den Ex-BVB-Star könnte es womöglich die wichtigste Entscheidung seiner Karriere sein.

BVB: Wolf noch ohne Verein

Nach sechs Jahren ist die Zeit von Wolf bei Borussia Dortmund zu Ende gegangen. Der Rechtsverteidiger kam 2018 für fünf Millionen Euro aus Frankfurt. Nach zwei Leihen zu Hertha BSC und dem 1. FC Köln konnte sich Wolf schließlich doch noch beim BVB durchsetzen und wurde dort sogar zum Nationalspieler.

Im Sommer ist der Vertrag von Wolf ausgelaufen. Frühzeitig teilte der BVB bereits mit, dass man in Zukunft nicht mehr mit Wolf plane. Seit dem 1. Juli ist Wolf nun vereinslos. Gerüchte gibt es hin und wieder. Der AC Mailand aus Italien und Premier-League-Aufsteiger Leeds United sollen loses Interesse haben. Konkret wurde es bislang aber noch nicht.

Ein Wechsel in eine andere Liga ist definitiv eine Option. Bislang spielte er nun in Deutschland, könnte nun nochmal eine neue Erfahrung sammeln. Sportdirektor Sebastian Kehl erklärte über Wolf: „Ihn reizt auch die Möglichkeit, vielleicht im Ausland noch eine neue Erfahrung zu sammeln.“ Schon länger gibt es aber auch Gerüchte über einen Wechsel nach Saudi-Arabien. Dort könnte Wolf in den letzten Jahren seiner Karriere noch einmal ordentlich abkassieren.

Wolf steht vor einer wegweisenden Entscheidung

So oder so: Auf Wolf wartet eine schwierige Entscheidung. Dass er einen Verein finden wird, daran besteht kaum ein Zweifel. Die Frage ist nur: Zu welchem Verein wechselt Wolf? In Deutschland bei einem der Top-Klubs unterzukommen, dürfte für ihn schwer werden. Denkbar wären lediglich der VfB Stuttgart oder Eintracht Frankfurt. Im Ausland scheinen die Möglichkeiten besser zu stehen, bei einem Klub unterzukommen, der international spielt.

Für Wolf ist es womöglich der letzte große Vertrag in seiner Karriere. Er muss sich zwischen Deutschland, dem Ausland und dem großen Geld in Saudi-Arabien entscheiden.