BVB-Trainer Sahin deutet es bereits – Transfer-Hammer steht bevor

Ob Donyell Mal am Dienstagabend (14. Januar) gegen Holstein Kiel noch im Kader steht, konnte BVB-Trainer Nuri Sahin auf der Pressekonferenz einen Tag vor dem Spiel nicht beantworten. Er deutete bereits an, dass bis dahin ein Transfer über die Bühne gehen könnte.

Alles deutet darauf hin, dass Donyell Malen zu Aston Villa in die Premier League wechselt. Borussia Dortmund und der englische Top-Klub sollen jetzt auch eine Einigung über die Ablösesumme erzielt haben.

BVB ohne Malen in Kiel – Verkauf steht kurz bevor

Hinter einen Einsatz von Malen setzte Sahin am Montagmorgen ein Fragezeichen. „Ich weiß, dass Bewegung drin ist. Aber mehr kann ich jetzt noch nicht sagen“, so Sahin. Dass der BVB mit Aston Villa verhandelt, war bereits ein offenes Geheimnis. Nun deutete der Dortmund-Coach bereits an, dass es einen Durchbruch geben könnte – und den hat es offenbar gegeben.

Wie unter anderem Transfer-Guru Fabrizio Romano berichtet, konnten Aston Villa und der BVB eine Einigung erzielen. Der Italiener berichtet von einer festen Ablösesumme in Höhe von 23 Millionen Euro plus drei Millionen Euro mögliche Bonuszahlungen. Die Sky-Reporter Patrick Berger und Florian Plettenberg sprechen sogar von 25 Millionen Euro Ablöse plus fünf Millionen Euro Bonuszahlungen.

Dortmund plant Neuzugänge

Unabhängig von der Höhe der Ablösesumme kommt nun frisches Geld in die Kasse. Damit dürfte Borussia Dortmund auch noch mal auf dem Transfermarkt aktiv werden. „Es ist Fakt, dass wir was machen werden, wenn jetzt auch bei Dony Bewegung reinkommt“, bestätigt auch Sahin. Namen kommentiert er aber nicht.

Aktuell gilt Renato Veiga als heißestes Eisen im Feuer. Medienberichten zufolge soll Borussia Dortmund mit dem Chelsea-Star bereits eine Einigung erzielt haben. Es gehe um ein Leihgeschäft mit Kaufoption. Chelsea selbst hat aber noch nicht zugesagt. Hier mehr dazu!