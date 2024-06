BVB-Star ist bei der EM 2024 nur Bankdrücker – mit Folgen für Dortmund?

Sieben Stars von Borussia Dortmund sind aktuell bei der EM 2024 im Einsatz. Wirklich rund läuft es bislang aber nur für Marcel Sabitzer, der als Kapitän der Österreicher gesetzt ist. Niclas Füllkrug, Nico Schlotterbeck (beide Deutschland), Donyell Malen, Ian Maatsen (beide Niederlande) und Salih Özcan (Türkei) sind nur Bankdrücker.

Vor allem die Situation von Donyell Malen wird man bei Borussia Dortmund mit einer gewissen Skepsis verfolgen. Denn damit geht der ursprüngliche Plan des BVB nicht auf: Malen sollte sich ins Rampenlicht spielen.

BVB-Star Malen kann sich nicht ins Schaufenster stellen

Beim Auftaktsieg gegen Polen kam Malen in der 62. Minute für Xavi Simons in die Partie, konnte aber in der halben Stunde keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Gegen die Franzosen schmorte Malen schließlich 90 Minuten lang auf der Bank.

+++ Bayern München vor Hammer-Transfer! BVB kann nur staunen +++

Simons, Cody Gakpo, Memphis Depay oder auch Jeremie Frimpong haben aktuell die Nase vorne. Bei Bondscoach Ronald Koeman hat Malen anders als beim BVB nur eine Jokerrolle inne. Ihn persönlich wird das am meisten ärgern, aber auch in Dortmund dürfte man darüber nicht erfreut sein.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge gilt Malen als möglicher Verkaufskandidat. Mit starken Leistungen bei der EM hätte er seinen Marktwert noch weiter in die Höhe treiben können. Aktuell passiert allerdings eher das Gegenteil.

Das könnte dich auch interessieren:

Malen vor Abgang im Sommer?

Ob Malen den BVB in diesem Sommer verlässt, hängt auch davon ab, wie attraktiv das Angebot eines Interessenten ist. Malen selbst kokettierte zuletzt immer wieder mit einem Wechsel. „Da ich in der Jugend in England gespielt habe, ist es schon ein Traum, noch in der Premier League zu spielen“, sagte er zuletzt.

Malen ist einer der Kandidaten, von dem sich Borussia Dortmund bei einem Verkauf eine ordentliche Ablösesumme verspricht. Diese könnte man für andere Transfers gut gebrauchen.