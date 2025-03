BVB – Lille: UEFA trifft Entscheidung – gutes Omen für den BVB?

Kann Borussia Dortmund seinen grandiosen Champions-League-Lauf aus dem vergangenem Jahr wiederholen? Im Achtelfinal-Hinspiel BVB – Lille kann die Mannschaft von Niko Kovac den ersten Schritt dorthin machen.

Kurz vor Anpfiff des CL-Duells BVB – Lille trifft die UEFA nun eine wichtige Entscheidung. Bei Borussia Dortmund dürfte man sich an diese Personalie wohl gerne zurückerinnern – ist das ein gutes Omen für die Mannschaft von Niko Kovac?

BVB – Lille: Spanier pfeift Borussia Dortmund erneut

Die 7:1-Galavorstellung von Borussia Dortmund gegen Celtic Glasgow gehört wohl zu den bislang besten Saisonauftritten des BVB. Auch dank zweier Elfmeter konnte Schwarz-gelb die Gäste regelrecht aus dem Stadion schießen. Der damalige Schiedsrichter? Jose Maria Sanchez Martinez. Es war sein erster Einsatz bei einem Spiel der Borussia. Wenige Monate später folgt nun gleich der Nächste.

Denn wie die UEFA bekanntgegeben hat, wird der 41-Jährige die Partie des BVB gegen den OSC Lille am Dienstagabend (4. März) leiten. Ein gutes Omen für Borussia Dortmund? An die letzte Partie unter der Leitung des Spaniers dürfte man sich immerhin gerne zurückerinnern – und darauf hoffen, dass die Mini-Serie des BVB unter Sanchez Martinez am Leben bleibt.

Auch Lille mit guten Erfahrungen

Doch auch die Gäste aus Lille müssen sich in puncto Schiedsrichtererfahrung keineswegs verstecken. Bereits in der diesjährigen Champions-League-Qualifikationsrunde leitete Sanchez Martinez eine Partie der Franzosen.

Beim 1:1-Unentschieden gegen Fenerbahce Istanbul kassierte LOSC-Profi Aissa Mandi zwar einen Platzverweis, allerdings reichte Lilles Ausgleichstreffer per Elfmeter kurz vor Abpfiff am Ende für das dramatische Weiterkommen des BVB-Gegners. Es bahnt sich also ein spannendes Duell zwischen Borussia Dortmund und dem OSC Lille an.