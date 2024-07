Wechsel-Gerücht um Ex-BVB-Flop – folgt bald das große Wiedersehen?

Fasst er doch nochmal Fuß in der Bundesliga? Einst setzte der BVB große Hoffnungen in den Spieler, bezahlte ein stattliches Sümmchen. Schnell war die Euphorie jedoch wieder verflogen und der Außenverteidiger musste seine Koffer packen.

+++ Klubboss verrät es – deshalb flog der Borussia Dortmund WIRKLICH nach Asien +++

Die Rede ist von Jeremy Toljan, der offiziell von 2017 bis 2021 beim BVB unter Vertrag stand. Effektiv verbracht er allerdings nur die Hälfte der Zeit im schwarz-gelben Trikot. Jetzt, einige Jahre später, könnte sich die Bundesliga-Rückkehr anbahnen.

BVB-Erwartungen nie erfüllt

Rund sieben Millionen Euro legte die Borussia für Toljan damals auf den Tisch. Aus Hoffenheim gekommen, sollte er auf der Außenverteidiger-Position perspektivisch als neuer Stammspieler aufgebaut werden. Der Plan misslang.

+++ Ex-Dortmunder erlebt Komplett-Absturz! Es droht die große Demütigung +++

Auf gerade mal 23 Einsätze brachte es der heute 29-Jährige für den BVB. Nach lediglich zwei Jahren war seine Zeit vorbei. Erst lieh ihn Dortmund zu Celtic Glasgow, im Jahr darauf an US Sassuolo aus. Die Italiener kauften ihn anschließend fest, das Missverständnis mit Dortmund war beendet.

Bundesliga-Rückkehr?

In Sassuolo spielt Toljan noch heute, hat sich dort etabliert. Dennoch kommen jetzt Gerüchte um eine mögliche Deutschland-Rückkehr auf! Laut „Calciomercato“ könnte ein Wechsel zu Werder Bremen auf dem Programm stehen.

Mehr von uns liest du hier:

Da Toljans Vertrag im kommenden Jahr ausläuft, wäre jetzt die letzte Chance für Sassuolo, den Spieler zu Geld zu machen. Zudem stieg der Klub am Ende der letzten Spielzeit ab – dass Toljan mit in die Zweite Liga geht, ist laut des Berichts unwahrscheinlich.

Wiedersehen mit dem BVB möglich

Damit wäre auch ein Wiedersehen mit dem Ex-Verein möglich. Borussia Dortmund und Werder Bremen treffen bereits am 2. Spieltag aufeinander, wenn die Schwarz-Gelben an die Weser reisen. Ob Toljan dann bei Werder auf dem Platz steht? Neben den Bremern soll auch Galatasaray Istanbul Interesse an dem Spieler zeigen. Es bleibt spannend.