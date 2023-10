Ex-BVB-Trainer vor dem Aus – Situation droht zu eskalieren

Nach der 1:2-Pleite gegen Aufsteiger SV Darmstadt ist die Stimmung beim FC Augsburg gekippt. Erste „Maaßen raus“-Rufe waren nach Abpfiff in der WWK-Arena zu hören. Der Ex-BVB-Coach steht bei den Augsburgern vor dem Aus.

Ein klares Bekenntnis von der sportlichen Führung zu Enrico Maaßen gab es nach der Pleite gegen Darmstadt nicht. Der Ex-BVB-Trainer wackelt gewaltig, doch die Probleme sitzen offenbar noch viel tiefer. Die Situation beim Bundesligisten droht zu eskalieren.

Ex-BVB-Coach Maaßen bei Augsburg vor dem Aus

Fünf Punkte aus sieben Spielen, Pleite gegen Aufsteiger Darmstadt, Zoff zwischen Spieler und sportlicher Führung – beim FC Augsburg hängt der Haussegen schief. Nach der 1:2-Pleite gegen Darmstadt vermied Sportdirektor Markino Jurendic ein klares Bekenntnis zu Maaßen.

„Ich glaube, ich muss die Leistung erst mal sacken lassen“, sagte Jurendic. „Enrico hat alles gemacht, am Ende müssen es die Spieler umsetzen – alles andere werden wir in den kommenden Tagen in Ruhe besprechen. Der Trend zeigt nach unten. Wir sind im Minus.“

Maaßen, der von 2020 bis 2022 die U23 von Borussia Dortmund trainierte und mit den Amateuren in die 3. Liga aufstieg, gab nach dem Spiel zu: „Ich habe den Schlüssel noch nicht gefunden.“

Er versprach aber, er werde „weiter von morgens bis abends alles dafür tun, dass wir gemeinsam erfolgreich sind“. Die „Maaßen raus“-Rufe nahm er hin: „Natürlich ist das nicht schön zu hören, aber es ist das gute Recht der Fans so etwas zu sagen.“

FCA-Kicker holt zum Rundumschlag aus

Die Probleme beim FC Augsburg sitzen aber noch viel tiefer. Im Sommer wurde mit Marko Jurendic ein neuer Sport-Direktor installiert, Geschäftsführer Sport Stefan Reuter legte vor wenigen Wochen sein Amt nieder, ist nur noch in beratender Funktion aktiv. Die neue sportliche Ausrichtung gefällt nicht jedem.

FCA-Verteidiger Jeffrey Gouweleeuw holte nach der Pleite zum Rundumschlag aus: „Dass man es in der Bundesliga nicht schafft nur mit jungen Spielern und mit einem Trainer, der auch nicht so viel Erfahrung hat, ich glaube, das ist einfach sehr schwierig und das haben wir jetzt auch gesehen. (…) Die Frage ist: Reicht die Qualität?“

Und kritisierte: „Wir haben einfach sehr viele junge Spieler, das ist der Weg vom Verein. Ob das der richtige Weg ist, müssen andere mal beurteilen.“

Auf die Frage, ob Maaßen noch der richtige Trainer sei, entgegnete der 32-Jährige: „Der Trainer gibt alles, es geht um viel mehr glaube ich. Man darf sich fragen, wie viel ist der Trainer involviert bei dem neuen Weg. Da sind viel mehr Leute im Hintergrund, wo sind die jetzt? Das kann man auch mal hinterfragen.“