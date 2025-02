BVB-Fans kochen vor Wut – wegen dieser Can-Aussage!

Borussia Dortmund hat sich am Mittwochabend (19. Februar) wieder einmal nicht mit Ruhm bekleckert. Das 0:0 gegen Sporting Lissabon reichte aber dank des starken 3:0-Erfolgs im Hinspiel zum Einzug ins Achtelfinale der Champions League.

Eine Aussage von Emre Can schlug im Anschluss an das Spiel aber ordentlich Wellen. Seine Worte sorgten bei den Fans von Borussia Dortmund für Ärger.

BVB-Fans fassungslos – weil Can DAS sagte

Das Fazit von Emre Can zum Spiel bei DAZN: „Nicht mehr gemacht als nötig, kontrolliertes Weiterkommen würde ich sagen.“ Eine Aussage, die bei den Fans überhaupt nicht gut ankam. Über 80.000 kamen nämlich wieder in den Signal Iduna Park, feuerten die Mannschaft an und zahlten vor allem auch Eintritt, um die Stars spielen zu sehen.

Das Echo auf diese Aussage war dementsprechend groß. „So arrogant & eingebildet, ach du Scheiße. Genau wie das Verhalten auf’m Platz. Ich kotze“, heißt es in den Sozialen Netzwerken beispielsweise oder auch: „Für die Fans hätte man ruhig mal etwas machen können. Die haben genug Scheiße in dieser Saison ertragen müssen.“

Cans Aussage ging allerdings noch weiter. Er gab zu, dass man hätte gewinnen müssen. „Nichtsdestotrotz müssen wir lernen, solche Spiele zu gewinnen. Klar ist das 0:0 ein gutes Ergebnis für uns, aber wir müssen diese Mentalität reinkriegen, dass wenn wir auch nicht gewinnen müssen wie in diesem Fall, wir so ein Spiel gewinnen. Da müssen wir hinkommen. Wir hatten heute die Möglichkeiten dazu, haben es aber nicht geschafft. Am Ende sind wir weiter und das zählt“, sagte er weiter.

Kovac verteidigt Can

Trainer Niko Kovac nahm seinen Kapitän nach der Aussage ein wenig in Schutz: „Er ist mit seiner Leistung vorangegangen. Er ist ein Vorbild und er spielt schon seit Wochen auf dieser Position außerordentlich gut. Deswegen hat er auch als Kapitän das Recht, Verantwortung zu übernehmen.“

Er sagte aber auch: „Ich sehe es nicht so ganz, dass wir nur das gemacht haben, was wir machen wollten. Wir wollten das Spiel gewinnen. Das war mein Ziel. Ich wollte auch zum ersten Mal ein Spiel in diesem Stadion gewinnen.“