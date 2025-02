Borussia Dortmund – Sporting Lissabon: Star gibt Rätsel auf – was ist mit ihm los?

Wirklich berauschend spielte Borussia Dortmund auch am Mittwochabend (19. Februar) gegen die B-Elf von Sporting Lissabon nicht. Ein Spieler scheint aktuell aber in einer besonderen Formkrise zu befinden – und das trifft den BVB hart.

Auf Serhou Guirassy war eigentlich immer Verlass – vor allem in der Champions League. Doch auch dort konnte er Borussia Dortmund dieses Mal nicht weiterhelfen. Gegen Sporting Lissabon scheiterte er erneut.

Borussia Dortmund – Sporting Lissabon: Guirassy scheitert vom Punkt

Mit zehn Treffern aus den ersten neun Spielen setzte sich Guirassy in der Champions League an die Spitze der Torschützenliste. Auch im Hinspiel gegen Sporting Lissabon war er mit einem Treffer und einer Vorlage maßgeblich am 3:0-Erfolg beteiligt.

Eigentlich hätte man erwartet, dass er danach so weitermacht. Doch die Erwartungen wurden nicht erfüllt. Gegen den VfL Bochum entwickelte er sich am Samstag zu einem echten Chancentod. Drei Hochkaräter brachte er nicht im Tor unter.

Und im Rückspiel gegen Sporting Lissabon ging die Ladehemmung des BVB-Stürmers nun sogar weiter. Vom Elfmeterpunkt hatte er die große Chance, das Spiel für Borussia Dortmund zu entscheiden, doch er vergab. Zugegeben: Schlecht geschossen war der Strafstoß nicht, doch Keeper Rui Silva parierte.

Seine überragende Torquote in der Champions League konnte Guirassy damit nicht ausbauen – und auch Selbstvertrauen für die Liga wird er mit dem verschossenen Elfmeter nicht sammeln. Nach 69 Minuten war dann für ihn Schluss. Giovanni Reyna kam für ihn in die Partie.

Guirassy überspielt?

Der ein oder andere Fan fragt sich nun: Was ist mit Guirassy los? Eine mögliche Erklärung lieferte Trainer Niko Kovac schon vor dem Spiel. „Das Problem, dass wir momentan haben, ist, dass er alle Spiele über 90 Minuten spielen muss. Das kostet ihn natürlich viel Kraft“, so Kovac, der andeutet, dass Guirassy überspielt ist.

Der Fehlschuss des 28-Jährigen blieb übrigens ohne Folgen. Mit einem 0:0 hat sich Borussia Dortmund für das Achtelfinale der Champions League qualifiziert.