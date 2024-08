Borussia Dortmund macht es offiziell – nächstes BVB-Juwel weg

Nächster Abgang bei Borussia Dortmund! Das nächste Juwel verlässt den BVB in diesem Sommer – allerdings nur für ein Jahr.

Guille Bueno schließt sich ab sofort dem SV Darmstadt an. Wie Borussia Dortmund am Donnerstagnachmittag (22. August) offiziell bekannt gab, wird der Linksverteidiger für ein Jahr an den Zweitligisten verliehen.

Borussia Dortmund verleiht Bueno an Darmstadt

Vor drei Jahren wechselte Bueno von Deportivo La Coruna in die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund. Insgesamt kam er seitdem 64 Mal in der 3. Liga zum Einsatz, befand sich aber auch immer wieder im Dunstkreis der Profis. Sowohl in der Bundesliga als auch in der Champions League stand er jeweils einmal im Kader, kam aber nicht zum Einsatz.

+++ Borussia Dortmund: Weitere Transfers? Sahin lässt aufhorchen +++

In der kommenden Saison soll er beim SV Darmstadt den nächsten Schritt gehen, indem er in der 2. Bundesliga mehr Erfahrung sammelt. Darmstadts Sportdirektor Paul Fernie erklärte: „Wir sind happy, dass wir unsere letzte offene Planstelle mit einem hochveranlagten Spieler schließen konnten. Wir haben immer kommuniziert, dass wir auf der linken Schiene noch aktiv werden wollen. Wir sind der Überzeugung, in Guille den für uns passenden Spieler gefunden zu haben.“

„Schnelligkeit, Technik und taktisches Verständnis“

Und auch Trainer Torsten Lieberknecht sagt: „Guilles Zuhause ist die linke Seite als Außenverteidiger oder Schienenspieler. Er interpretiert seine Position leidenschaftlich und teamorientiert. Außerdem bringt er Schnelligkeit, Technik und taktisches Verständnis mit.“

Das könnte dich auch interessieren:

Guille Bueno erklärt zu seinem Wechsel: „Ich hatte einen sehr guten Austausch mit den Verantwortlichen, der mich in meiner Entscheidung bestärkt hat. Jetzt freue ich mich auf die Möglichkeit, mit Darmstadt in der 2. Liga spielen zu dürfen.“

Schon am Sonntag (25. August) könnte Bueno gegen den 1. FC Nürnberg sein Debüt für den SV Darmstadt feiern.