BVB: Aytekin packt nach Platzverweis aus – rettet DAS Sabitzer den Einsatz gegen Bayern?

Marcel Sabitzer grätscht, trifft Gegenspieler Mitchel Weiser mit offener Sohle an der Wade. Der BVB-Star weiß sofort, was ihm blüht: der Platzverweis. Schiedsrichter Deniz Aytekin zögert nicht lange und zeigt ihm die Rote Karte.

Es war die heiß diskutierte Szenen des Spiels zwischen Werder Bremen und Borussia Dortmund. Auch nach Abpfiff war die Rote Karte Thema Nummer eins. Schiedsrichter Deniz Aytekin äußerte sich unmittelbar nach Abpfiff. Seine Aussagen machen dem BVB dabei durchaus Hoffnung.

BVB: Aytekin über Sabitzer – „Will das nie im Leben

„Marcel will das nie im Leben“, erklärte Schiedsrichter Deniz Aytekin bei Sky, stellte aber gleich klar: „Aber es geht nicht darum, ob es unglücklich ist. Er trifft den Spieler an einer sehr unglücklichen Stelle im Achillessehnenbereich. Wir müssen die Gesundheit der Spieler schützen – und dann ist das eine Rote Karte.“

Eindeutig war für Aytekin auch die Reaktion von Sabitzer. „Es gibt für alles Argumente, aber in dem Fall muss man nur den Sabitzer anschauen. Der wusste, was passiert ist“, so Aytekin, der auch nach Abpfiff an seiner Entscheidung festhielt.

Bei Borussia Dortmund ist nun die größte Sorge, dass Sabitzer mehrere Spiele gesperrt werden könnte. Trainer Edin Terzic appellierte bereits nach Abpfiff an den DFB, beim Strafmaß doch bitte gnädig zu sein (Hier mehr dazu!).

Wie lange fehlt Sabitzer?

Gegen Eintracht Frankfurt wird Sabitzer am nächsten Spieltag definitiv fehlen. Die große Frage ist: Fehlt Sabitzer auch beim Wiedersehen mit seinem Ex-Klub? Nach der Länderspielpause steht das Duell mit dem FC Bayern München an. Bei zwei Spielen Sperre würde Sabitzer auch dieses Duell verpassen.

Etwas Hoffnung dürfte den Dortmundern aber eine Aussage von Aytekin machen: „Das war ein sehr faires Verhalten am Ende des Tages, dass er sich einsichtig zeigt.“ Möglicherweise könnte das ein wenig Auswirkungen aufs Strafmaß haben.

Weniger Hoffnung machen dafür Sabitzers Vorgänger. Jessic Ngankam (Eintracht Frankfurt) und Jan Thielmann (1. FC Köln) waren für ähnliche Vergehen erst kürzlich für zwei Spiele gesperrt worden.