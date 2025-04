Borussia Dortmund: Aus und vorbei! Ende einer Ära beschlossen

Für Borussia Dortmund steht die Saison vor der entscheidenden Phase. Es müssen Siege in der Bundesliga her, um die internationalen Wettbewerbe in der kommenden Saison nicht gänzlich zu verpassen. Für den Verein wäre das eine echte Belastung.

Und während jedes Spiel somit aktuell von enormer Bedeutung für Borussia Dortmund ist, laufen intern bereits Planungen für die kommende Spielzeit. Dabei gibt es nun wohl eine einschneidende erste Änderungen für die Sommer-Vorbereitung!

Borussia Dortmund: Fan-Ansturm in Bad Ragaz

Denn traditionell fährt der BVB für das Trainingslager im Sommer nach Bad Ragaz. Die kleine Gemeinde in der Schweiz bot dem Team seit 13 Jahren eine Heimat und galt als Wohlfühlfaktor in der kräftezehrenden Saison-Vorbereitung. Damit ist jetzt Schluss, berichten die „Ruhr Nachrichten“! Ein Hauptproblem demnach: die in den letzten Jahren immer weiter gestiegene mediale Aufmerksamkeit rund um den BVB.

Der Verein zieht immer mehr Fans an, die auch im intensiven Sommer-Trainingslager einen Blick auf die Spieler erhaschen wollen. Das ist in Bad Ragaz zwar problemlos möglich. Allerdings mittlerweile mit zu großem Aufwand für das 7.000-Einwohner-Örtchen verbunden.

Zuletzt mussten schon freiwillige Helfer vor Ort den Besucher-Ansturm regeln, die Aufbereitung und Instandhaltung der Trainingsplätze ist sehr aufwendig und sämtliche Parkplätze in der Umgebung sind dauerhaft überlastet. Große finanzielle Herausforderungen, die insbesondere auch für das Grand Resort spüren waren, in dem der BVB nächtigte.

„Fokus auf Urlaubs- und Stammgäste“

Hier gibt es ab diesen Sommer daher keine vergünstigten Gruppentarife für Spieler und Mitarbeiter mehr. Der „Fokus liegt in der Hochsaison wieder auf Urlaubs- und Stammgästen“, erklärt Marketing-Direktorin Alexandra Ellerkamp den „Ruhr Nachrichten“. Der BVB suche demnach bereits nach einem neuen Ort, um im Sommer unterzukommen.

Viel Zeit bleibt Borussia Dortmund für ein ausgiebiges Trainingslager im Sommer ohnehin nicht. Zwischen Klub-WM (15. Juni-13. Juli) und der ersten DFB-Pokal-Runde (15.-18. August) liegt nur ein grober Monat, in dem die Spieler auch ihren privaten Urlaub unterbringen müssen. Wohin es anschließend zur Saison-Vorbereitung gehen wird, ist noch ungeklärt.