BVB-Fans schauen ganz genau hin – Comeback steht bevor

Bei Borussia Dortmund war Ende Januar nach der Pleite gegen Bologna nicht nur der Rauswurf von Trainer Nuri Sahin ein heiß diskutiertes Thema. Auch die Rolle von BVB-Berater Matthias Sammer als TV-Experte kam auf den Tisch.

Seine Aussagen sollen bei der Führungsetage von Borussia Dortmund nicht gut angekommen sein – und auch die Fans waren ziemlich irritiert. Nun wird Sammer wieder für Amazon Prime vor der TV-Kamera stehen. Eine Sache ist dieses Mal allerdings anders.

Borussia Dortmund: Sammer feiert Comeback als TV-Experte

Mit seinem letzten Auftritt als Experte bei Amazon Prime hat Matthias Sammer für mächtig Ärger gesorgt. „Die Mannschaft ist körperlich und geistig in einer Nicht-Verfassung. Die Mannschaft kann nicht verteidigen, aber angreifen kann sie auch nicht“, urteilte er nach der Pleite gegen Bologna – und löste damit eine heftige Debatte aus.

Bei Borussia Dortmund soll es danach laut übereinstimmenden Medienberichten zu heftigen Diskussionen gekommen sein. BVB-Boss Lars Ricken habe Sammer vor die Wahl gestellt: BVB-Job oder TV-Job.

+++ Edin Terzic: Neuer Job? Trainer-Knall kaum noch zu vermeiden +++

Sammer bei Bayern – Celtic im Einsatz

Vergangene Woche, als Dortmund in Lissabon zu Gast war, fehlte Sammer offiziell aus „privaten Gründen“. Nun kehrt er wieder zurück vor die TV-Kamera. Allerdings wird er am Dienstag (18. Februar) für Amazon Prime die Partie des FC Bayern München gegen Celtic Glasgow begleiten. Dort tritt er in seiner gewohnten Rolle als Experte gemeinsam mit Chris Kramer, Josephine Henning und Moderator Alex Schlüter auf.

Das könnte dich auch interessieren:

Die BVB-Fans und auch die Verantwortlichen werden bei Sammers TV-Comeback sicherlich ganz genau hinschauen, ob er sich auch dieses Mal zu Borussia Dortmund äußern wird. Da der BVB allerdings erst am Mittwoch im Rückspiel auf Lissabon trifft, ist dies nicht unbedingt zu erwarten.