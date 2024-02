BVB-Star Schlotterbeck wird nach bitterer Abfuhr deutlich – „Natürlich war ich enttäuscht“

Mit Borussia Dortmund spielt Nico Schlotterbeck gerade um den Einzug ins Achtelfinale der Champions League, persönlich denkt der BVB-Star aber auch schon an den kommenden Sommer. Der Innenverteidiger will unbedingt zur EM.

Bislang hatte er beim neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann aber schlechte Karten. Der BVB-Star will den Nationalcoach jetzt aber vom Gegenteil überzeugen. Schlotterbeck macht eine deutliche Ansage.

BVB-Star Schlotterbeck will unbedingt zur EM

Bei Nagelsmanns Debüt als Bundestrainer im Oktober in den Testspielen gegen USA und Mexiko fehlte Nico Schlotterbeck. „Er ist extrem talentiert, mit großem Hunger zu gewinnen. Zuletzt hat er ein bisschen zu viele Fehler gemacht“, erklärte Bundestrainer damals und begründete die Nicht-Nominierung mit fehlender Konstanz: „Ich will, dass er sich in Dortmund komplett zurechtfindet und fehlerfrei spielt.“ Nagelsmann betonte aber auch, dass die Türe keinesfalls zu sei.

Im November kassierte Schlotterbeck die nächste Abfuhr von Nagelsmann, wurde auch nicht für die Spiele gegen Türkei und Österreich nominiert. In einem Monat stehen die nächsten Länderspiele gegen Frankreich (23. März) und Niederlande (26. März) an. Dann will Schlotterbeck unbedingt wieder dabei sein.

„Ich gebe alles, um im Sommer dabei zu sein“

„Natürlich war ich enttäuscht“, sagte Schlotterbeck bei „Amazon Prime Video“, „die Nationalmannschaft ist noch immer etwas ganz Spezielles.“ Er betonte: „Ich weiß, was ich kann – und ich kann noch viel mehr. Das probiere ich umzusetzen. Ich bin immer noch ein junger Spieler und versuche, in eine andere Rolle zu schlüpfen. Das erwartet man auch langsam.“ Der BVB-Star stellte klar: „Ich gebe alles, um im Sommer dabei zu sein.“

BVB-Berater Matthias Sammer traut „Schlotti“ die Rückkehr zum DFB zu. „Er spielt über einen längeren Zeitraum sehr stabil, wächst immer mehr rein in eine Führungsrolle. Diese Leistung muss er stabilisieren, dann hat er eine gute Chance“, so Sammer.