BVB-Fans euphorisch, doch Rose macht ihnen einen Strich durch die Rechnung – „Noch Nachholbedarf“

Beim BVB wartet alles auf den ersten Startelfeinsatz von Donyell Malen. Als auserkorener Nachfolger von Jadon Sancho ruhen große Hoffnungen auf dem Neuzugang von Borussia Dortmund.

Am Samstag könnte der Niederländer seine Heimpremiere für den BVB feiern. Doch Trainer Marco Rose dämpft die Fan-Euphorie vor dem Duell gegen Eintracht Frankfurt.

BVB: Rose gibt sich bei Malen überraschend zurückhaltend

30 Millionen Euro überwiesen die Dortmunder vor wenigen Wochen, um Malen ins Ruhrgebiet zu lotsen. Man könnte meinen, dass der 22-Jährige allein wegen der hohen Ablöse im Dortmunder Team gesetzt wäre.

Doch Rose verfolgt zu Saisonbeginn andere Pläne. Malen scheint noch nicht auf dem Level seiner Teamkollegen zu sein. Das ließ der Trainer vor dem ersten Spieltag durchblicken. Er habe Malen für Samstag auf dem Schirm, betont er.

Allerdings zählt er eine Reihe an Dingen auf, die beim Angreifer derzeit noch fehlen. „Jedes Training tut ihm gut. Er muss sich an ein paar Dinge hier gewöhnen“, so Rose. „Man sieht seine außergewöhnlichen fußballerischen Fähigkeiten. Er kann physisch noch draufpacken. Daran wollen und müssen wir noch arbeiten“, beschreibt er.

Zudem müsse sich Malen noch an die neue Spielweise gewöhnen. Im Pressing gegen den Ball habe er „noch Nachholbedarf“.

BVB: Was plant Rose zum Saisonauftakt?

Ein Startelf-Einsatz scheint nach diesen Worten keine Option zu sein. So könnte neben Erling Haaland erneut Steffen Tigges starten. Eine weitere Option wäre Youssoufa Moukoko, der nach seiner Verletzung wieder voll dabei ist.

Gegen die Eintracht dürfen nach langer Zeit auch wieder Zuschauer im Dortmunder Stadion sein.