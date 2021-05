Ex-BVB-Star Ilkay Gündogan richtet sich vor der EM mit dieser emotionalen Botschaft an die Fans: „Es tut so weh“

Bewegende Worte von Ilkay Gündogan! Der ehemalige Spieler des BVB hat sich mit einer emotionalen Botschaft an seine Fans gerichtet.

Für den Weltklasse-Mittelfeldspieler verlief das vergangene Wochenende alles andere als weltklasse. Im Finale der Champions League verlor der frühere Star des BVB mit Manchester City 0:1 gegen den FC Chelsea.

Ex-BVB-Star Ilkay Gündogan mit bewegender Ansprache

Schon wieder war für Gündogan der große Traum vom Henkelpott geplatzt. 2013 hatte er mit Borussia Dortmund schon einmal im Endspiel der Königsklasse gestanden. Auch damals hatte er eine bittere Niederlage kassiert. Mit 1:2 verlor der BVB gegen die Bayern.

„Es ist so verdammt ätzend, nach einer Niederlage in einem solchen großen Finale etwas zu posten“, schreibt Gündogan bei Twitter: „Wir waren so nah dran, das tut so weh – jetzt sogar noch mehr als am Abend des Spiels, um ehrlich zu sein.“

Gleichzeitig stellt der Ex-BVB-Star klar: „Aber ich möchte euch Fans trotzdem von ganzem Herzen für den Support während der gesamten Saison danken.“

Gündogan und Co. in der EM-Vorbereitung

Gündogan hat wenig Zeit, um dem verlorenen Champions-League-Finale hinterherzutrauern. Der Spielmacher muss sich nun schleunigst der Nationalmannschaft anschließen, um sich mit seinen DFB-Kollegen auf die anstehende Europameisterschaft vorzubereiten.

Schon am Mittwoch steht der erste von zwei EM-Tests für die Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw auf dem Programm. Um 21 Uhr trifft das deutsche Team auf die Mannschaft aus Dänemark.

Die Generalprobe folgt am kommenden Montag (7. Juni) gegen Lettland. In der vermeintlichen „Todesgruppe“ muss die deutsche Nationalmannschaft gegen den amtierenden Weltmeister Frankreich sowie den amtierenden Europameister Portugal sowie die ungarische Auswahl antreten.

Wird der frühere Star des BVB bei der EM spielen?

Ob Gündogan bei der EM viel Spielzeit bekommt, ist derweil noch unklar. Der ehemalige Spieler des BVB streitet sich im Mittelfeld-Zentrum mit anderen Welt-Stars wie Joshua Kimmich, Leon Goretzka (beide FC Bayern) oder Toni Kroos (Real Madrid) um die Stammplätze. (dhe)