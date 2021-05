Bundesliga: Ex-BVB-Coach mit neuem Job – bei DIESEM Top-Team heuert er an

In der Bundesliga hatte er einst den BVB und Bayer Leverkusen trainiert. Jetzt hat einen neuen Job gefunden.

Die Rede ist von Peter Bosz. Der ehemalige Trainer des BVB hat nach seinem Aus bei Bayer Leverkusen in der Bundesliga schon wieder einen neuen Trainerjob gefunden.

Bundesliga: Ex-BVB-Trainer Peter Bosz wird Trainer in Lyon

Am Samstag gab Olympique Lyon bekannt, dass der Niederländer bei den Franzosen Trainer wird.

Zwei Ex-BVB-Trainer auf einem Bild: Peter Bosz (l.) und Lucien Favre. Einer von ihnen hat einen neuen Job gefunden. Foto: imago images/Jan Huebner

Bosz, der beim BVB von Juli bis Dezember 2017 arbeitete und nach einem verheißungsvollen Start frühzeitig seine Sachen packen musste, hatte in der Folge in der Bundesliga bei Bayer Leverkusen gearbeitet.

Nun übernimmt der 57 Jahre alte Niederländer also den siebenfachen französischen Meister.

------------------------

Weitere Neuigkeiten zu Borussia Dortmund:

-----------------------

Lyon hat als Tabellenvierter der vergangenen Saison die Qualifikation für die Champions League verpasst. Auch deshalb hatte Bosz-Vorgänger Rudi Garcia den Verein verlassen.

In Lyon erhält Bosz einen Vertrag bis 2023 und soll am Sonntag offiziell im Rahmen einer Pressekonferenz vorgestellt werden. „Peter Bosz hat über 400 Spiele als Trainer absolviert und in seinen verschiedenen Vereinen regelmäßig seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, die jungen Spieler, die ihm zur Verfügung stehen, aktiv zu fördern. Das Profil von Peter Bosz war sofort anspre", erklärte der Verein, warum die Wahl auf den Niederländer gefallen ist. Da Bosz als Spieler drei Jahre für Sporting Club de Toulon gespielt hat, spricht er sogar französisch.

+++ Jadon Sancho: Nach Wechselgerüchten – sorgt BVB-Star in Manchester für Zoff noch bevor er dort ist? +++

Doch auch den ehemaligen BVB-Trainer Lucien Favre könnte es tatsächlich noch nach Frankreich ziehen. Der Schweizer gilt als Kandidat auf den Trainerposten beim Meister OSC Lille. Hier hatte Meistertrainer Christophe Galtier seinen Abschied verkündet. Ihn zieht es nach Nizza, wo Favre einst tätig war.

Neuer Job für Ex-BVB-Coach Peter Bosz (hier mit Lucien Favre). Er fängt in Lyon als Trainer an. Foto: imago images

Freudige Nachrichten für BVB-Youngster

Eine erfreuliche Nachricht gibt es auch für Youssoufa Moukoko. Das junge BVB-Talent fehlt seit Anfang April mit einer Bänderverletzung. Die Saison war damit für ihn beendet. Mehr dazu liest du >> hier.

BVB-Fans dürfen bei Haaland hoffen

Am vergangenen Wochenende horchten die Fans des BVB auf, als Erling Haaland in seiner Heimat ein Interview gab. Der Norweger sprach über seine Zukunft. Was er zu sagen hatte, erfährst du hier. (ms)