BVB – Heidenheim: Sahin-Hammer! Jetzt passiert es wirklich

Endlich ist die Länderspielpause zu Ende, die Bundesliga geht weiter! Den Anfang des 3. Spieltags macht das Freitagsspiel zwischen dem BVB und Heidenheim. Beide Teams sind bislang ungeschlagen.

Geht es nach dem BVB, soll es auch nach dem Spiel gegen den bisherigen Tabellenführer Heidenheim so bleiben. Vor dem Anstoß sorgt Cheftrainer Nuri Sahin für einen Hammer. Die Dortmunder Anhänger mussten lange warten, jetzt ist es tatsächlich so weit.

BVB – Heidenheim: Sahin-Hammer!

Der Transfer wäre beinahe geplatzt, danach war er doch perfekt. Doch Serhou Guirassy stand dem BVB in den vergangenen Wochen nicht zur Verfügung. Jetzt aber steht er gegen den 1. FC Heidenheim direkt in der Startelf.

Cheftrainer Nuri Sahin verkündete bereits auf der Pressekonferenz am Mittwoch (11. September), dass der Angreifer dabei sein wird. Doch dass er direkt von Beginn an spielen wird, ist schon eine große Überraschung.

Jetzt ist es also endlich so weit. Die ersten drei Pflichtspiele und die Vorbereitung verpasste Guirassy komplett. Auf das Debüt des Neuzugangs warteten die BVB-Fans sehnlichst. Gegen den Tabellenführer soll es ein perfekter Abend werden.

Guirassy in der Startelf

Neben Guirassy gibt es in der BVB-Aufstellung gegen Heidenheim aber auch noch einige andere Überraschungen. Julian Ryerson, Waldemar Anton, Niklas Süle und Ramy Bensebaini stehen in der Verteidigung. Bensebaini spielt für den gesperrten Nico Schlotterbeck. Beim Algerier hoffen alle in Dortmund, dass ihm endlich die Wende gelingt.

Ansonsten startet auch Felix Nmecha im defensiven Mittelfeld überraschend für Marcel Sabitzer an der Seite von Pascal Groß. In der Offensive sollen Karim Adeyemi, Julian Brandt und Donyell Malen dann Guirassy mit Flanken und Zuspielen füttern.

So lautet die Aufstellung der Heidenheimer: Müller – Traoré, P. Mainka, Gimber, Föhrenbach – Schöppner, Maloney – Beck, Wanner, Scienza – Pieringer. Gibt es heute Abend einen neuen Tabellenführer oder bleibt das Überraschungsteam weiter ganz oben?